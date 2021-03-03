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影／雲海茶香一生一定要來一次！阿里山夜櫻祭揭序幕
夜櫻祭正式開跑！台18線阿里山公路，頂石桌「櫻之道」，昭和櫻、山櫻陸續綻放，今晚6時點燈，夜間賞櫻伴隨頂雲海、琉璃光，彷彿讓人置身仙境。
阿里山國家風景區管理處今晚6時，將在石桌資訊站旁櫻之道，舉辦「春櫻夜，櫻姿豐，花櫻下茶會」，專業茶人示範三場次品茗活動，推出後不到一星期，160個名額旋被秒殺。
中和村長洪銀盛表示，「櫻之道」育有400餘株昭和櫻、山櫻花，每年二二八連假前後進入極盛期，今年受到氣候影響，花期延後，若無下雨，花況可維持約2星期，目前狀況進入極盛。
在地社區發展協會每年推陳出新，今年選用較柔和的黃色燈光，在櫻花花瓣飛舞和柔美的音樂中，伴隨著甘甜入喉的茶香，希望帶給遊客不一樣的體驗。
頂石棹步道群位於台18線63.5k，阿管處將既有步道整理延伸，推出霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道等5條步道各有特色，可分別欣賞到雲景、茶園、杉林、竹林及櫻花。
洪銀盛長年致力經營在地，希望頂石棹的美能讓更多遊客發現，前年首次向阿管處提出「賞夜櫻」的計畫，廣獲好評，洪也提醒民眾，賞花應共同維護環境清潔，切勿露營或生火野炊。
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