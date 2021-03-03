北港滯洪池5月完工 雲縣投入6500萬蓋抽水站增排水效率

水利署斥資3.4億元在雲林北港新街大排興建滯洪池，希望改善北港新街、水林土厝等區域淹水問題，而為強化滯洪池功能，縣府向中央爭取6500萬元再建一座抽水站，大雨來時可增加排水效率，減輕周邊淹水狀況。

縣府水利處指出，新街大排雖靠近北港地勢較高的地方，排水較不受潮位影響，但由於大排匯入北港溪，每逢颱風或豪雨，北港溪水位高漲、出口閘門關閉，易造成內水排出困難，常發生北港及水林周邊區域積水成災。

因此水利署開闢新街大排北港滯洪池，可蓄水量達133萬噸，水利署第五河川局長張庭華說，北港滯洪池區有二期工程，二期工程已於去年底完工，一期預計在今年汛期前、約5月可完工。

縣長張麗善表示，感謝中央補助前瞻建設經費蓋新抽水站，日後與滯洪池相配合，每秒可抽排5噸水量，可望提升整體排水功能及效率。