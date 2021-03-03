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嘉義縣鳳梨預購平台啟動！企業熱烈挺農民3天訂逾4萬斤

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，以及鳳梨產區民雄鄉農會總幹事涂文生、大林鎮農會總幹事簡維彥、新港鄉農會總幹事林雅欣，聯袂出席縣府舉辦的鳳梨預購平台啟動說明會，會場擺放鳳梨及加工品。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，以及鳳梨產區民雄鄉農會總幹事涂文生、大林鎮農會總幹事簡維彥、新港鄉農會總幹事林雅欣，聯袂出席縣府舉辦的鳳梨預購平台啟動說明會，會場擺放鳳梨及加工品。記者魯永明／攝影

大陸禁台灣鳳梨，各界挺鳳梨農，嘉義縣鳳梨下月進入盛產，嘉義縣府超前部署，與縣農會合作啟動預購平台，採預購助農民度過難關，從上月28日到3月2日，企業預購數量超過4萬5000台斤。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，以及鳳梨產區民雄鄉農會總幹事涂文生、大林鎮農會總幹事簡維彥、新港鄉農會總幹事林雅欣，聯袂出席縣府舉辦的鳳梨預購平台啟動說明會，會場擺放鳳梨及加工品。

翁章梁說，嘉縣是鳳梨大宗產地，面積約1500公頃，年產量約5萬5000公噸，占全國產量13％，去年鳳梨外銷約4091公噸，其中約3600公噸出口大陸，其他香港、日本等國家，今年將透過貿易商銷中東。

翁強調，縣府將透過實體通路，接洽超市、量販及電視購物等，並到各縣市尢其都會市集廣場，行銷鳳梨，並電商洽談，透過網路行銷，加強鳳梨加工產品，媒合出口，最重要是外銷及加工，希望盛產順利消化鳳梨產量。

陳明文說，嘉縣採收季節集中4到7月，他已聯繫旅外嘉義鄉親及企業家，採預購方式相挺嘉義鳳梨，呼籲鄉親一同支持。蔡易餘也請大家吃鳳梨挺農民。

黃貞瑜說，預購平台每箱鳳梨15台斤500元，醫師立委邱泰源媒合台北市醫師公會訂200箱，新東陽、台灣房屋、台灣中小企銀、昇恆昌等企業表達訂鳳梨意願，已預購合計超過3000箱，感謝各界相挺。

為確保產區品質，鳳梨預定3月15日起陸續出貨，民眾可透過QRcode連結網路表達預購，也可聯繫訂購窗口嘉縣農會，聯絡電話05-2360311轉31吳小姐，E-MAIL：carawu1997@gmail.com。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，以及鳳梨產區民雄鄉農會總幹事涂文生、大林鎮農會總幹事簡維彥、新港鄉農會總幹事林雅欣，聯袂出席縣府舉辦的鳳梨預購平台啟動說明會，會場擺放鳳梨及加工品。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，以及鳳梨產區民雄鄉農會總幹事涂文生、大林鎮農會總幹事簡維彥、新港鄉農會總幹事林雅欣，聯袂出席縣府舉辦的鳳梨預購平台啟動說明會，會場擺放鳳梨及加工品。記者魯永明／攝影

鳳梨 農會 嘉義

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