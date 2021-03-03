台南府城門面國賓大樓拉皮工程 招標5次全流標

走出台南車站，映入眼簾的是中華國賓商業大樓，完工啟用逾30年，堪稱是府城門面，卻外觀老舊，2020年啟動自主更新，工程招標卻持續流標5次，台南市政府只能輔導，愛莫能助。

中華國賓商業大樓的前身是日治時期三井物產台南支店，1921年動工，1922年完工；1928年三井物產將台南支店移往高雄，正在物色台南營業點的勸業銀行將這座建築物買下，作為勸業銀行台南支店。

未料，勸業銀行台南支店業績愈來愈好，空間不敷使用，1934年，勸業銀行在市中心末廣町興建新廈（今日的台灣土地銀行台南分行），和經典地標「林百貨」隔街相望。

台南車站前的勸業銀行台南支店遷移後，原址成了「台灣日報社」，且在原建築東側擴建，本館也進行部分改建，在當時堪稱是頗先進的報社建築；二戰後，這座建築被中華日報接收，成為中華日報南部總社，1981年拆除改建，1984年搖身變為地上14樓、地下2樓的中華國賓商業大樓，一度是台南第一高樓。

中華國賓商業大樓土地屬於國有財產署，地上建築產權複雜，早年挑空中庭屢傳自殺，靈異事件盛傳，後來加裝安全網後而漸被人淡忘。

歲月洗禮，中華國賓商業大樓外觀老舊斑駁，但因位處台南菁華地段，被列為優先整建維護地區，大樓管理委員會2019年著手規劃自主更新（拉皮）工程，最高可獲營建署75%的補助經費。

不過，中華國賓商業大樓自主更新工程2020年起招標卻屢次流標，台南市政府都市發展局人員今天表示，中華國賓商業大樓自主更新工程預算總經費新台幣1412萬餘元，2020年7月第1次招標，同年4次招標全數流標，今年2月第5次招標時，有1家投標，卻因文件不符規定而再度流標。

都發局人員表示，中華國賓商業大樓自主更新工程流標5次，市府只能輔導，請大樓管理委員會和建築師討論修正，希望下次招標成功。