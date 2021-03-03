資源不足加上家長觀念保守 偏鄉學童被迫放棄輕艇夢

嘉義縣民雄國中三年前成立輕艇隊，上個暑假迎接他們第一屆6位畢業生，但他們畢業後命運大不同，3位選擇繼續朝輕艇發展，就讀南投輕艇名校水里商工體育班，但另外3位選擇升學，1位讀了護校、一位進入民雄農工，家中經營腳踏車店的何圳益則選擇就近選擇嘉義高工。

平日在學校讀書，只有假日或寒暑假可以出來訓練，何圳益目前正在宜蘭接受訓練，父親何嘉哲受訪時表示，希望兒子進入嘉工，是因為家中經營腳踏車店，多少能懂些機械知識，「輕艇可以當作興趣，六日可以去參加訓練，但僅限於興趣」。

民雄國中輕艇隊教練尤為立坦言，輕艇隊起步較晚，且輕艇項目無論在嘉義或台灣均屬冷門項目，雖亞運奧運都有競賽項目，但多數人不瞭解，再加上多數家長只想讓孩子讀書，忽略孩子在運動方面的潛能，以致招生不易。

民雄國中輕艇隊培訓含上教練費和耗材費每年花約十來萬，幸今年申請到體育署20萬的教育優先費用，和教育處的補助才讓財務狀況不那麼吃緊，但橡皮艇動輒數十萬，目前輕艇隊也只能用其他人淘汰的舊船，相形見絀。

尤為立也不會侷限學生未來的發展，若有其他出路，也會建議他們積極爭取，但他們認為，輕艇在國內算冷門項目，亞奧運也都有相關項目，「比較容易有成果出來」。

嘉義縣輕艇協會理事長林明傑分析，家長不願接觸水上運動，多來自明清時代的禁海政策，時至今日多數家長仍對水域心存畏懼，另外，政府推動的力道不足、運動環境不友善，導致教練不願意進入校園，都是目前輕艇無法普及很大的原因。

林明傑分析，台灣四面環海，但多數的家長仍認為學好游泳就夠了，「越不接觸就會越恐懼」，林說，其實輕艇或獨木舟是個很好入手的水上項目，有救生衣確保安全無虞，四個動作像在騎水上腳踏車，不到十分鐘便能輕易駕馭，且能取得很大的成就感。