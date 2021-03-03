感念40年前給機會 彩繪大師洪平順修復台南六甲保安宮門神

台南市六甲區保安宮40年前建廟，廟門門神彩繪斑駁褪色，廟方一查發現竟是「人間國寶」雲林縣彩繪大師洪平順的作品，但無聯繫管道只在臉書留信，洪平順獲悉後決定親自南下修復，廟方人員驚喜但也憂付不出費用，但6扇廟門彩繪修復完成後，洪平順感恩40年前剛出師找工作時，保安宮願意給他機會，只酌收車馬費，令廟方驚喜又感謝。

保安宮常務監事王俊嵐表示，六甲保安宮主祀中壇元帥，1980年開始建廟，4年後完工安座，前一陣子發現門神及兩側彩繪，因年久剝落掉色嚴重，本來想請寺廟彩繪師處理，後來看到上面落款「洪平順」，一查才驚覺是人間國寶雲林縣水林鄉彩繪大師洪平順的作品，他上洪平順臉書留言，沒想到竟促成洪平順同意修復門神彩繪。

王俊嵐提到雙方聯繫過程，洪平順已經忘了40年前在六甲保安宮彩繪的往事，他拍照傳過去，洪平順確認是他的作品，但屬早年的風格，40年來他畫藝更上層樓，因洪平順如今是彩繪大師，畫作價格不菲，很擔心付不起修復費，但洪平順一再說不用擔心價錢，最後只拿了車馬費，廟方是又驚又喜。

75歲洪平順多次南下仔細觀看保安宮門神彩繪的狀況，舊地重遊也想到過去在保安宮工作時，受到村民的照顧，感觸頗深，六甲保安宮「尉遲恭與秦瓊」是洪平順創業早期的創作，感念廟方當時願意給他工作機會，抱著回報的心，願意親自操刀協助，讓門神重現光彩。

廟方說，洪平順帶領的彩繪團隊很用心修復，原本門神彩繪較莊嚴肅穆，修復後表情較詳和，手部姿勢也柔軟自然，且眼神和鞋子從各個角度都是朝著觀看者，更顯活靈活現。