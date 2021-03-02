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褒忠鄉有人捐錢又捐車 96歲「金水伯」捐復康巴士

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影

雲林縣褒忠鄉公所今天格外溫暖，有企業發放善款，也有96歲的李金水捐贈復康巴士，又是捐錢又是捐車，讓鄉長陳建名心頭暖烘烘，他代表感謝社會帶來的愛心和關懷，並說復康巴士即日起正式上路，將接送偏村身心障礙、經濟弱勢者到各大醫院就醫，讓愛心滿街跑。

96歲的李金水精神奕奕，細說一生創業後來成為虔誠教徒行愛人間的歷程，他說，他出生於北港，在褒忠鄉長大，如今子女事業有成，行善讓他生活充滿喜樂，也無後顧之憂，希望拋磚引玉，大家都來做善事。

李金水說，他衣食無缺但仍十分節儉，不該花的一毛錢也不亂花，就想省下來錢幫人，得知第二故鄉褒忠，司機和服務員都有，就獨缺車子，讓許多弱勢的人就醫很不方便，才決定捐贈這輛復康巴士。

陳建名說，「金水伯」從7年前每年都會響應冬令救濟，捐助50至70萬元幫助鄉內弱勢家庭，後來知道公所需要1輛復康巴士，載送鄉親就醫，去年承諾捐贈1輛市價200多萬元復康巴士，如今兌現送給故鄉一份大禮，他深深感動，代表全鄉感謝「金水伯」的愛心。

陳建名說，褒忠鄉是雲林人口最少的鄉，也沒有大醫院，最近的大醫院離褒忠都有10多公里之遠，對身心障礙或老人家就醫十分不便，有了復康巴士，大家就不必再擔心了。

褒忠鄉將成為雲林少數擁有復康巴士的鄉，今天接送服務上路，陳建名說，申請復康巴士以身心障礙、中低收入戶及弱勢老人為優先，需於3天前向公所預約，目前規畫的服務路線包括斗六台大、成大醫院，虎尾若瑟及台大虎尾分院、北港媽祖醫院，歡迎鄉親善用。

台塑企業則也同步發放給121戶中低收入戶年節禮金，有企業發放善款，也有善心阿伯捐復康巴士，褒忠鄉滿鄉溫馨，讓弱勢人家備感溫暖在心頭。

台塑企業也發放年節禮金給中低收入戶，滿園溫馨。記者蔡維斌／攝影
台塑企業也發放年節禮金給中低收入戶，滿園溫馨。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影
96歲高齡的李金水省吃節用，捐贈一輛200萬元復康巴士給褒忠鄉，解決偏鄉就醫困難的窘境。記者蔡維斌／攝影

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