改革派順利掌握過半席次 斗南鎮農會將換人掌政
雲林地方農會選舉被視為戰況最激烈之一的斗南鎮農會，今天舉行第19屆會員代表大會、改選理監事，9席次理事由改革派拿下5席，顯現贏面，當權派則保有4席，退警黃讚昭大有機會獲聘出任下屆總幹事。
上月21日會員代表及小組長選舉結果，各派實力分曉，45席次中改革派就掌握過半席次、共26席，比當權派19席多7席，除對理監事選舉有影響力，也牽動接下來總幹事遴聘人選。
改革派推派的人選，由葉明文、黃源波、吳錦宗、黃清枝、楊儒維當選理事，而3月15日前則將進行理事長、常務監事選舉和遴聘總幹事，改革派候選人黃讚昭可望出線獲聘總幹事。
另當權派理事由張世民、薛維甲、沈建武、陳煌霖等人當選，仍可維持制衡功能；改革派順利翻盤掌政，斗南鎮農會執權者確定換人，相較戰況同樣激烈的虎尾鎮農會發生會員代表集體離席，斗南農會改選過程平和許多。
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