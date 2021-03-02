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算總帳！南市春安檢查違規593、開罰262萬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局完成春安檢查，總計將將開罰262萬元。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局完成春安檢查，總計將將開罰262萬元。圖／台南市政府勞工局提供

台南市政府勞工局與勞動部同步啟動「春安檢查」計畫告一段落，40天共檢查1215場次，違規593項，將開罰262萬元。

上述「春安檢查」計畫，自1月18日至2月26日為期40天，勞工局今發布春安檢查總執行成果。其中，職業安全衛生檢查部分，全市8大工業區共檢查1013場次，發現519項缺失，停工5處，將開罰113萬，以營造業開罰50萬最多。

停工5件中有4件因高度1.5公尺以上場所作業，未設置使勞工安全上下設備，其他違規樣態包括，對營繕工程作業人員未提供適當安全帽、對高度2公尺以上場所作業未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備等。

另全市八大工業區總檢查482場次，發現缺失264項，將開罰18萬，違規樣態包括堆高機、固定式起重機未定期實施檢查、未實施安全衛生教育訓練、電氣箱未加裝中隔板等。

全市勞動條件檢查，總檢查202場次，將開罰149萬，常見違法態樣以未依規定給付加班費為最多，另外，因適逢趕工及年度轉換，出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止、超時加班以及因年度終結或契約終止未休特別休假日數工資，雇主未依規定結算發給勞工等。

另針對春安檢查重點行業別「國道客運、零售量販店、餐飲業及儲配運輸物流業」檢查情形，以餐飲業檢查24家，違法13家，違法比例54.17%最高；零售量販店28.57%居次；儲配運輸物流業14.29%第三。

勞工局說，除勞動條件專案檢查，勞動部職安署將啟動職業安全衛生專案檢查，今年規畫九大類，鎖定大型營造業、石化業、化學品製造業、綠能產業、金屬製品製造業、機械設備製造業、塑膠製品製造業、僱用外籍移工事業等。

安檢 勞工局

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