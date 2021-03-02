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台南捷運規畫8條路網 交通部預計3月中完成初審

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府完成捷運整體路網規畫，並提報交通部審議，作為台南市未來建設捷運的藍圖。圖／台南市交通局提供
台南市政府完成捷運整體路網規畫，並提報交通部審議，作為台南市未來建設捷運的藍圖。圖／台南市交通局提供

六都僅剩台南沒捷運，台南市交通局以串連府城、南科、新營、佳里4大都會核心為交通運輸發展軸帶，規畫8條先進運輸系統整體路網，去年底提報交通部審議，預計本月中完成初審程序並函覆市府修正。交通局長王銘德表示，捷運規畫符合市民通勤、就學、就醫等運輸需求及觀光發展，串連南市4大核心，盼達到平衡城鄉發展的交通建設願景

王銘德說，先進運輸系統整體路網是以台南市國土計畫為規畫發展基礎，路網串聯府城、南科、新營及佳里4大都會核心為交通運輸發展軸帶，以均衡溪南及溪北發展。令萬，路網也串連南科及綠科產業聚落，強化台南市產業競爭力，並銜接高雄捷運紅線達成大南方區域共治發揮資源共享效果目標，未來將配合財政務實，規畫優先路網、二期路網及遠期路網3階段實施。

交通局表示，台南市政府從107年起開始啟動「台南市大眾捷運系統整體路網評估」規畫案，去年底核定期末報告並提報交通部審議，交通部現正進行初審作業，預計3月中旬完成初審程序並函覆市府修正，待市府收到交通部初審意見後，將盡速修正以利後續審查會議召開，若交通部審議通過同意核備後，整體路網規畫即為台南市捷運建設發展藍圖，未來會視台南市的發展不斷滾動檢討，以建構完善、舒適、便捷的捷運服務。

捷運 南科 願景

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