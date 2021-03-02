台南消防燈籠圓滿落幕 500個將赴日參加防災展

台南市政府消防局第七大隊為推廣古蹟防災，與台灣祀典武廟「火德星君」辦理護祐平安活動圓滿落幕，消防燈籠將送到日本群馬縣參加日本防災展。第七大隊長黃輝林今天說，由台南地師生所繪製的消防燈籠，送至日本群馬縣參展，是台南市消防局的第一次，希望藉由活動能成為台日之間的友好橋梁。

祀典武廟人員說，火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

活動所繪製的燈籠將近1000顆，由台南市學校師生，以台南古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材等圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊及祀典武廟，祈福市民、消防人員平安無災。

黃輝林說，懸掛於中正分隊及祀典武廟的消防燈籠，今年農曆春節至元宵佳節期間，前後共計60天展示，吸引許多民眾前來觀賞，意外成為美麗的觀光夜景，吸引日本群馬縣目光。

今年消防燈籠在元宵節圓滿落幕後，經日本群馬縣水上町政府台灣事務局長阿部真行，和聚樂日本料理餐廳總經理曾淑萍引介促成，挑選500顆消防燈籠，送到日本群馬縣參展，期望夠能促進雙方之間的交流。