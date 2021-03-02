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嘉縣道167拓寬意外 水公司挖斷光纜害鹿草鄉斷訊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段，接近嘉義看守所外路面，中華電信地下光纖電纜線，昨天下午遭水公司施工地下水管時，不慎挖斷。記者魯永明／攝影
嘉義縣嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段，接近嘉義看守所外路面，中華電信地下光纖電纜線，昨天下午遭水公司施工地下水管時，不慎挖斷。記者魯永明／攝影

水公司昨天下午在嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段鋪埋地下水管時，不慎挖斷中華電信地下光纖纜線，造成鹿草全鄉逾400戶寬頻用戶、基地台及手機斷訊，用戶怨聲載道。中華電信嘉義營運處從昨天下午起搶修，今天上午陸續恢復。

嘉義縣政府去年底發包馬稠後產業園區聯外道路，也就是嘉167線道拓寬工程，昨天下午水公司在接近嘉義看守所外路面施工，卻不慎挖斷中華電信地下光纜。

「中華電信光纜電纜被挖斷，會向水公司求償」，嘉義營運處王姓工程師說，水公司未協調開挖，挖斷地下光纖電纜，造成全鄉400多寬頻用戶、基地台、手機等斷訊，修復接通費時，昨天下午起加派工程人員搶修，今天下午會完成修復。

水公司五區工程處今天上午到挖斷電纜地點督工，工程人員說，開挖前與施工單位多次會勘， 確認地下未埋設光纖電纜才開挖，卻不慎挖斷光纖電纜，電纜與大水管都埋在地下1公尺深，水公司更改水管埋設深度到地底3公尺，會辦工程保險理賠中華電信。

議員詹琬蓁說，昨天鹿草鄉內寬頻、手機、基地台都失去功能，家庭用戶、超商、警方派出所等，全部中華電信癱瘓，鄉民怨聲載道，經中華電信搶修，上午陸續恢復，道路施工共同管線單位應做好協調。

縣府建設處長郭良江說，會馬上檢討改善，召集施工廠商及管線單位做好協調工作，鹿草路段預定年底前完工，朴子市路段用地問題，還在協商解決。

縣府為因應馬稠後產業園區開發後，帶來龐大車流量，爭取中央前瞻補助，並自籌預算共近12億元，拓寬縣道167線，成為路寬24至74公尺、4線車道及2線機車道，保留路樹芒果樹與桃花心木2000棵，去年底施工，完工後將成為縣道最寬的林蔭景觀大道。

嘉義縣嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段，接近嘉義看守所外路面，中華電信地下光纖電纜線，昨天下午遭水公司施工地下水管時，不慎挖斷，中華電信嘉義營運處工 程人員搶修，上午陸續恢復。記者魯永明／攝影
嘉義縣嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段，接近嘉義看守所外路面，中華電信地下光纖電纜線，昨天下午遭水公司施工地下水管時，不慎挖斷，中華電信嘉義營運處工 程人員搶修，上午陸續恢復。記者魯永明／攝影
嘉義縣嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段，接近嘉義看守所外路面，中華電信地下光纖電纜線，昨天下午遭水公司施工地下水管時，不慎挖斷，中華電信嘉義營運處工程人員搶修，上午陸續恢復。記者魯永明／攝影
嘉義縣嘉167線道拓寬工程鹿草鄉路段，接近嘉義看守所外路面，中華電信地下光纖電纜線，昨天下午遭水公司施工地下水管時，不慎挖斷，中華電信嘉義營運處工程人員搶修，上午陸續恢復。記者魯永明／攝影

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