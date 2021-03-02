台南後壁農會理事改選翻盤 權力結構恐調整

台南市後壁區農會今天召開會員代表大會改選新任理監事，現任僅取得4席理事，在野取得5席理事，農會權力結構可能重整，但最終得視10日理監事會議及總幹事聘任會議才能敲定。

台南市後壁區農會理事有9席、監事3席，會員代表2月21日投票改選，現任和在野兩派系共推出60人角逐45席會員代表，但事後現任、在野雙方都對外宣稱掌握多數席次，使得理監事改選更形激烈。

今天再召開會員代表大會改選理監事，連假期間為掌握席次，雙方都緊迫盯人；轄區台南市白河警分局今天派出20名警力現場全程蒐證、維持秩序，選舉過程順利。

會員代表大會改選理監事視同農會權力結構是否調整，後壁區農會會員代表大會在農會改選新任理監事，結果現任派系僅取得4席，在野派系取得5席。現任派系落後1席，意味恐有「翻盤」之虞 。

後壁區農會預定10日召開理監事會議，改選新任理事長及常務監事，屆時將決定總幹事聘任。依台南市政府農業局農會輔導科資料，後壁區農會在民國109年1月9日的18屆理事會第3次臨時會中，總幹事蘇淑禎遭理事會解聘。由張逸玟接任，若10日理監事選舉結果確定，就任1年多的張恐怕又得下台。