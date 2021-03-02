農業總產值近800億！ 雲林農林漁牧業普查要800人才夠

全國農林漁牧業普查5月展開，各地陸續成立專責普查處辦理第14次普查業務，雲林縣農林漁牧業普查處也在今天揭牌，縣長張麗善指出，雲林以農立縣，相關從業家數逾8萬，此次將聯合20鄉鎮市公所、計動員787人全面性普查，完成這項產業結構調查重任。

張麗善今率主計處長蔡蓮日、農業處長吳芳銘等人為農林漁牧業普查處揭牌，同時各鄉鎮市公所也設立農林漁牧業普查所，針對去年度經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動等業者，共同蒐集國內農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備、經營狀況等相關資料。

吳芳銘表示，縣府農業處每年度進行農情調查，據統計至最新108年度資料，農業總產值792億元，其中蔬果、稻米及雜糧等農產業產值383億元，畜產業326億元，皆居全國之冠。

雲林務農人數占全縣人口數約49.7%，農業人口超過23萬人次，農民均齡約62歲左右，雖青年農民年年都有增加，不過農業處坦言仍有好長一段路要走，除政策利多吸引年輕人，也要想辦法解決農業人口斷層。

目前縣內多以異業結盟方式打團體戰轉型農業，農業處未來將農民大學等學術平台擴及產業面，導入業界資源，讓農民懂種、也清楚掌握市場所需，調整傳統農業體質，朝精緻化發展。

張麗善說，透過每年農情調查，加上每5年一次產業普查，可精細蒐集農業經營現況、農地資源利用、農村家庭及勞動人口結構等概況，提供政府日後依此推動農業改革及資源有效運用，精準擬定政策或輔導方案。

蔡蓮日表示，此次普查從5月1日到6月30日為期二個月，預計普查8萬4621家次，需近800名人力；由於近年詐騙事件層出不窮，普查員親訪「吃閉門羹」是家常便飯，普查期間民眾可檢視訪員是否落實「3不2會」原則再接受訪問。