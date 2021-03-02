虎尾農會兩派對壘激烈 19屆理監事會仍未產生

對壘激烈的雲林縣虎尾農會今天召開會員代表大會，掌握多數的理事長派，先行通過包括18屆理監事會暫時代理19屆理監事會、總幹事3月12日任滿另行派代、授權理事長辦理公告19屆理監事名單與選舉等3個議案。支持總幹事一方的17席，認為解聘總幹事程序不符法、理，集體憤而離席。

虎尾農會今天召開新選出的第一次會員代表大會，由於第19屆理監事會改選名單尚未完成公告程序，致今天的會員代表大會無法改選，但為求順利，會員代表也提出3個議案討論。

會員代表林建勝等人提案指出，為避免19屆理監事會尚未產生，出現空窗期，影響農會運作，同意由18屆繼續行使職權，直到新理監事會產生為止。此案獲理事長派28席代表同意通過。

另外針對現任總幹事黃鈺惠3月12日聘期屆滿應要離職，除請黃總幹事任期屆滿辦理離職，並推派供銷部主任林惠雯代理，此案引起總幹事派的會員代表不滿，陸續起身發言抗議。

他們認為，19屆理監事兩次的審查會議都沒有在合法程序下推動，名單也沒有公告，要叫總幹事卸任不合程序，應該要依照合理合法程序，不是說要給誰做就給誰做，不能以多數欺負少數。

因雙方各有爭執，縣府農業處農會輔導科長高建平說，代表大會是農會最高權力機構，所討論的決議，縣府尊重。至於理、監事審查會議，縣府只是指導單位，不是審查委員，審查的決議還是由審查委員決定，今天的會員代表大會，縣府也只針對議事程序指導，對於案議內容，不能干預。

對於要求總幹事離職一案，在一片混亂中，獲理事長派全數會員代表表決通過，總幹事派的人抗議無效即憤而離席。接著，會員代表再通過第3案，若總幹事不執行公告並辦理19屆理監事會選舉，將授權理事長簽署公告，以利選舉推行。