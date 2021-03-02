快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

別當除草機父母！心理治療師教5步驟走出焦慮

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

孩子到底在想什麼，許多家長不知不覺成為除草機父母，國際認證理情行為治療諮商心理治療師武自珍，從事臨床心理諮商實務工作經驗數十年，她希望透過與家長分享理性情緒行為治療的ABCDE五步驟，走出焦慮，培養孩子培養勇敢與毅力，懂得生活，找出生命中的樂趣，才能活得快樂又健康。

武自珍提到，現在世界變化快速，很多職業正在消失，也出現許多料想不到的新職業，我們努力要孩子學習的，在未來可能都用不到，她認為，最重要的是父母要多培養孩子擁有團隊協調、同理心的能力、與人溝通相處的能力，還有高度的挫折忍受能力，讓孩子培養勇敢與毅力，懂得生活，找出生命中的樂趣，才能活得快樂又健康。

台北市立圖書館「作家與讀者有約講座」，講題「別當除草機父母」將於4月10日下午2時至4時，於總館10樓國際會議廳舉辦。

圖書館

延伸閱讀

baby、黃曉明瘋傳離婚 遭爆料「兒子歸父親」

販賣機不賣商品只借書 竹市新增兩座微型圖書館

父母訓練兒「打工換錢」害他變小氣鬼 6歲童阻止母燙髮

只因睡午覺被打擾 狠弟竟割斷哥哥頸動脈害他慘死

相關新聞

台南又將增加一處超大夜市 網友：數量已經夠了吧

台南市原市區可能又將有新的夜市，位在南紡購物中心對面平實營區內，目前業者已在整地中，預計3月底前開設「大旺」夜市，市府市...

缺春雨！黃色風暴遜色 朴子溪防汛道賞風鈴木人潮變少

嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引各...

春天來了 台南市黃花風鈴木盛開

春天來了，台南市區黃花風鈴木逐漸綻放，包括中西區南寧街、東區林森路和安平區億載金城，今天都吸引許多早起民眾到樹下賞花，拍...

走訪台南33區 文化局「藝如春風走透透」6日登場

疫情趨緩，台南市政府文化局規劃「藝如春風走透透」活動，本月6日至5月29日共33場次，每周末以行動舞台車為表演舞台，將走...

後壁農會選出理監事 非當權派勝出將變天

台南市後壁區農會今上午舉行會員代表大會票選農會理、監事，在關鍵的理事席次，在9席中，非當權派以5比4贏當權派，由於掌握遴...

台南佳里公所舉辦捐發票送樹苗 呼籲民眾多種樹

每年3月台南市佳里區公所都會舉辦「植樹月」及社區樹美化活動，去年3月因為肺炎疫情停辦；今天佳里區公所宣布5日舉辦「捐發票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。