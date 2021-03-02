別當除草機父母！心理治療師教5步驟走出焦慮
孩子到底在想什麼，許多家長不知不覺成為除草機父母，國際認證理情行為治療諮商心理治療師武自珍，從事臨床心理諮商實務工作經驗數十年，她希望透過與家長分享理性情緒行為治療的ABCDE五步驟，走出焦慮，培養孩子培養勇敢與毅力，懂得生活，找出生命中的樂趣，才能活得快樂又健康。
武自珍提到，現在世界變化快速，很多職業正在消失，也出現許多料想不到的新職業，我們努力要孩子學習的，在未來可能都用不到，她認為，最重要的是父母要多培養孩子擁有團隊協調、同理心的能力、與人溝通相處的能力，還有高度的挫折忍受能力，讓孩子培養勇敢與毅力，懂得生活，找出生命中的樂趣，才能活得快樂又健康。
台北市立圖書館「作家與讀者有約講座」，講題「別當除草機父母」將於4月10日下午2時至4時，於總館10樓國際會議廳舉辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言