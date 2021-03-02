別當除草機父母！心理治療師教5步驟走出焦慮

孩子到底在想什麼，許多家長不知不覺成為除草機父母，國際認證理情行為治療諮商心理治療師武自珍，從事臨床心理諮商實務工作經驗數十年，她希望透過與家長分享理性情緒行為治療的ABCDE五步驟，走出焦慮，培養孩子培養勇敢與毅力，懂得生活，找出生命中的樂趣，才能活得快樂又健康。

武自珍提到，現在世界變化快速，很多職業正在消失，也出現許多料想不到的新職業，我們努力要孩子學習的，在未來可能都用不到，她認為，最重要的是父母要多培養孩子擁有團隊協調、同理心的能力、與人溝通相處的能力，還有高度的挫折忍受能力，讓孩子培養勇敢與毅力，懂得生活，找出生命中的樂趣，才能活得快樂又健康。

台北市立圖書館「作家與讀者有約講座」，講題「別當除草機父母」將於4月10日下午2時至4時，於總館10樓國際會議廳舉辦。