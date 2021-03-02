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走訪台南33區 文化局「藝如春風走透透」6日登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右四）頒發感謝狀給康那香董事長戴榮吉，感謝捐贈口罩協助防疫。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右四）頒發感謝狀給康那香董事長戴榮吉，感謝捐贈口罩協助防疫。記者謝進盛／攝影

疫情趨緩，台南市政府文化局規劃「藝如春風走透透」活動，本月6日至5月29日共33場次，每周末以行動舞台車為表演舞台，將走訪南市33個行政區，口罩大廠康那香更贊助2萬片口罩協助市府落實防疫。

文化局上午在新營文化中心開記者會，也以行動舞台車「開箱秀」開場，看似普通的17噸貨車瞬間變身為表演舞台。

「紙風車劇團」也帶來6日在新營長勝營區開幕演出《武松愛老虎》精采片段。「武氏三兄弟」互相鬥嘴又與老虎比手畫腳，為本周六開幕熱鬧暖身，把市長黃偉哲、文化局長葉澤山、市議員蔡育輝、沈家鳳及溪北各區區長等來賓，逗得笑聲不斷。

康那香企業贊助防疫口罩相挺藝文，每場次前500名入場觀眾，可獲得活動專屬限量紀念口罩，黃偉哲也頒發感謝狀給康那香董事長戴榮吉。

因應防疫，演出活動場地將規劃單一出入口，文化局呼籲民眾提前到場，並須於活動現場掃描QR-code線上或紙本填寫實聯制資訊，進行體溫量測後才能入場。

文化局說，「藝如春風走透透」活動，更多演出訊息，請關注文化局官方臉書粉絲專頁「藝遊臺南」https://www.facebook.com/ArtsTainan。

走訪台南33區， 文化局「藝如春風走透透」6日登場，市長黃偉哲邀大小朋友來看戲。記者謝進盛／攝影
走訪台南33區， 文化局「藝如春風走透透」6日登場，市長黃偉哲邀大小朋友來看戲。記者謝進盛／攝影

文化局 口罩 黃偉哲

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