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後壁農會選出理監事 非當權派勝出將變天

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁區農會上午舉行會員代表大會選出理、監事，非當權派陣營獲勝，農會恐變天。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區農會上午舉行會員代表大會選出理、監事，非當權派陣營獲勝，農會恐變天。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區農會今上午舉行會員代表大會票選農會理、監事，在關鍵的理事席次，在9席中，非當權派以5比4贏當權派，由於掌握遴聘15日將進行的農會總幹事席次過半，農會恐變天。

農會總幹事張逸玟中午手機不通，並未對選舉結果發表看法，當權派陣營私下說，張逸玟待人客氣，對農會很投入、用心，可惜實力不敵對方，目前均劣勢，「大勢已去」，總幹事寶座恐不保。

據知，後壁區農會這次選舉，當權派與非當權派實力相當，競爭十分激烈，日前選舉農會會員代表，在45席次中，雙方均稱掌握過半席次，選情渾沌。選前最新評估，非當權派以24比21，在會員代表席次略領先。

今上午進行農會理監事選舉，非當權派除以5比4，掌握關鍵過半理事席次，3席監事，也以2比1勝出，農會理事及監事席次均告捷。

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