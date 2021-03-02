台南佳里公所舉辦捐發票送樹苗 呼籲民眾多種樹

每年3月台南市佳里區公所都會舉辦「植樹月」及社區樹美化活動，去年3月因為肺炎疫情停辦；今天佳里區公所宣布5日舉辦「捐發票換樹苗」活動，期待民眾領回幼苗種下、最後遍植綠蔭、將減碳觀念深植心中，捐發票善舉也能為社會注入愛心暖流。

民眾持2張110年1至3月份發票即可換取1株小樹苗，樹苗有七里香及茉莉各250株，每人限換5株，數量有限換完為止；收取的發票將全數捐贈北台南家扶中心，種樹兼做公益，把愛心傳遞給需要幫助的孩子。

區公所表示，5日上午9點半在公所前廣場舉行，區長朱雅宏代表市長黃偉哲將樹苗贈予民眾，傳達種樹理念，激發人們環保情感，促進環境綠美化，感謝市府農業局提供500株樹苗。

承辦人員指出，社區、里辦公室、學校、公務機關等單位，可以向市政府農業局申請補助樹苗，為公共空間綠美化。