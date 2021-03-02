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台南佳里公所舉辦捐發票送樹苗 呼籲民眾多種樹

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
佳里區公所舉辦植樹活動多年，去年因疫情停辦。圖/黃亞晴提供
佳里區公所舉辦植樹活動多年，去年因疫情停辦。圖/黃亞晴提供

每年3月台南市佳里區公所都會舉辦「植樹月」及社區樹美化活動，去年3月因為肺炎疫情停辦；今天佳里區公所宣布5日舉辦「捐發票換樹苗」活動，期待民眾領回幼苗種下、最後遍植綠蔭、將減碳觀念深植心中，捐發票善舉也能為社會注入愛心暖流。

民眾持2張110年1至3月份發票即可換取1株小樹苗，樹苗有七里香及茉莉各250株，每人限換5株，數量有限換完為止；收取的發票將全數捐贈北台南家扶中心，種樹兼做公益，把愛心傳遞給需要幫助的孩子。

區公所表示，5日上午9點半在公所前廣場舉行，區長朱雅宏代表市長黃偉哲將樹苗贈予民眾，傳達種樹理念，激發人們環保情感，促進環境綠美化，感謝市府農業局提供500株樹苗。

承辦人員指出，社區、里辦公室、學校、公務機關等單位，可以向市政府農業局申請補助樹苗，為公共空間綠美化。

公所表示，茉莉喜愛陽光充足和溫暖溼潤的環境，其香氣濃郁、花色潔白，常被人傳喻為人間第一香，七里香花開時節香氣也濃郁，置於住處或辦公室內，滿室馨香且賞心悅目，這兩種花近年皆受大眾喜愛，一年四季都極具觀賞性。

佳里區公所舉辦植樹活動多年，去年因疫情停辦，今年恢復。圖/黃亞晴提供
佳里區公所舉辦植樹活動多年，去年因疫情停辦，今年恢復。圖/黃亞晴提供
佳里區長朱雅宏（右二）、主秘張玲玲（右三）與員工呼籲民眾參與植樹活動。圖/黃亞晴提供
佳里區長朱雅宏（右二）、主秘張玲玲（右三）與員工呼籲民眾參與植樹活動。圖/黃亞晴提供
佳里區長朱雅宏（右二）、主秘張玲玲（右三）與員工呼籲民眾參與植樹活動。圖/黃亞晴提供
佳里區長朱雅宏（右二）、主秘張玲玲（右三）與員工呼籲民眾參與植樹活動。圖/黃亞晴提供
佳里區公所舉辦植樹活動多年，去年因疫情停辦。圖/黃亞晴提供
佳里區公所舉辦植樹活動多年，去年因疫情停辦。圖/黃亞晴提供

發票 綠美化 愛心

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