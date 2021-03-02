鹽水增亮點 「赤兔製造所」打造老屋特色複合空間

台南市政府文化局透過異業合作帶動地方創生，由鹽水返鄉新創團隊「赤兔製造所」自2月起取得為期半年進駐權，打造藝文輕食複合式空間，成為小鎮別具風格特色潮店。

文化局近年積極透過「月之美術館計畫」活化鹽水閒置空間，去年獲得屋主同意後著手進行整理，由在地藝術團隊禹禹藝術工作室與黃仁志建築師合作，進行初步修復與結構加強，保留老屋大部分原始面貌及木造構件，結合藝術策展及燈光投影，營造神秘氛圍，而作為「月之美術館計畫」第一棟修復再利用老屋，命名為「月美一號館」。

今年月美一號館首度開放申請進駐，經公開遴選作業，由鹽水返鄉新創團隊「赤兔製造所」取得進駐權，其負責人原為科技業工程師，返鄉後發揮對美食的熱愛，陸續投入海產料理與健康餐等餐飲業，擅長使用在地與時令食材烹調料理。

為期半年進駐期間，「赤兔製造所」將使用鹽水在地食材及農特產，提供特色餐點，並結合「月之美術館計畫」展覽或講座，打造藝文空間，未來也可在此購買月之美術館限量週邊商品。