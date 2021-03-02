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守護市民安全 台南東山市道174線災後復建

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
守護市民安全，台南市府投入1200萬元，進行東山區市道174線災後復建，預計今年8月底前完工圖／台南市政府工務局提供
守護市民安全，台南市府投入1200萬元，進行東山區市道174線災後復建，預計今年8月底前完工圖／台南市政府工務局提供

台南市市道174線去年因豪雨造成多處坍方，經市府工務局動用災害準備金經費約1200萬元將復建整治，目前已辦理發包，將3月10日前開工，8月底前完工，確保市民行車安全。

市道174線為往來六甲、東山、楠西等區重要交通道路，但山區地質多屬泥岩，每逢汛期期間豪雨常導致邊坡土石鬆動滑落，台南市政府民國107、108年復建工程改善，均有良好成效。去年一波豪大雨，部分未整治路段更造成多處坍方，尤以174線35K至46K及接續之路段(現已改為市道175線)最為嚴重。

工務局針對上邊坡土石滑落段，設置較柔性、對環境影響小的掛網植生生態工法，並積極於滑動顯著AC裂縫、溝體損壞路段，於下邊坡設置基樁擋土牆，修復側溝擋牆及路面等，以減緩走山滑動災害，目前已順利完成發包作業，預計3月10日前開工，8月底前完工；因施工期間部份與汛期重疊，工務局將加強督導承攬廠商相關防汛整備作業，並基於安全及品質前提下，積極努力於颱風豪雨季節前完工。

災害復建工程完工後，期使地方交通往來無虞，活絡地方觀光產業及農業經濟發展。

豪雨 修復

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