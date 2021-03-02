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台南市道174線汛期邊坡易滑落 8月底前完成復健整治

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市道174線六甲、東山段地質多屬泥岩，遇水會軟化，豪雨期間邊坡容易隨雨水夾帶土石滑落。圖／台南市工務局提供
台南市道174線六甲、東山段地質多屬泥岩，遇水會軟化，豪雨期間邊坡容易隨雨水夾帶土石滑落。圖／台南市工務局提供

往來台南六甲、東山、楠西的市道174線為重要交通樞紐，但因山區地質多屬泥岩，每逢汛期豪雨常導致邊坡土石鬆動滑落，去年一波豪大雨造成部分未整治路段多處坍方，工務局將動用災害準備金經費1200萬元進行復建整治，預計8月底前完工，希望確保民眾行車安全。

市道174線東山區段鄰近西口小瑞士、烏山頭水庫等遊憩景點，因當地盛產咖啡、龍眼等特色農產，為重要的觀光遊憩道路。工務局表示，六甲、東山段地質多屬泥岩，遇水會軟化，豪雨期間邊坡容易隨雨水夾帶土石滑落，甚至地層滑動變位，導致既有結構體受損，其中174線35K到46K及接續的市道175線路段最為嚴重。

市府近年在六甲區、楠西區等20多處道路受損坍方處，分階段設置防落石網、箱型石籠，防止土石崩落到路面，並在坡面鋪設植生網穩固坡面。不過，去年8月豪雨又導致部分未整治路段坍方，工務局希望針對上邊坡土石滑落段設置較柔性、對環境影響小的掛網植生生態工法，還有對於滑動顯著AC裂縫、溝體損壞的路段，在下邊坡設置基樁擋土牆，修復側溝擋牆及路面等，減緩走山滑動，恢復道路正常使用。

工務局指出，目前已順利完成發包，預計3月10日前開工，8月底前完工，因施工期間會與汛期重疊，將加強督導承攬廠商相關防汛整備作業，努力在颱風豪雨季節前完工，盼災害復建工程完工後，地方交通往來無虞，也活絡地方觀光產業及農業經濟發展。

豪雨 修復

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