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缺春雨！黃色風暴遜色 朴子溪防汛道賞風鈴木人潮變少

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年方。圖／呂竑毅提供
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年方。圖／呂竑毅提供

嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引各地賞花人潮及車陣，但今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年，攝影達人呂竑毅申請空拍機空中鳥瞰，未再現黃色風暴，賞花人車不如去年同期熱絡。

「黃色風暴就缺一場春雨」，林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色及品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件，光照不足就無法開好，日照加降雨，讓風鈴木怒放，水分是影響開花很大因素。

今年碰上乾旱，樹上花苞未全開，風鈴木初春2至4月開花，若前一年10至12月雨少，日照時數多，當年度1至2月雨水足就能盛開。反觀，只要10至12月雨多，日照不足，就難盛開，中南部通常10至12月雨少，但若1至2月水分不足就難開花，因此1至2月要加強澆灌，平時只要正常供水即可。

蔡景株說，黃花風鈴木未澆水施肥，花期不會延長，最多2周，約到3月中旬，種黃花風鈴木大多是公部門，可惜只種不養，花期不長。

春季限定的朴子溪南岸黃花風鈴木綿延1公里長，花況以「溪北大橋」東西兩側最佳，往高鐵大橋方向也漸入佳境，第五河川局在朴子溪防汛道路種植的黃花風鈴木，2015年黃色風暴花況，被譽為全台最美的花海，去年大爆發，為期兩周花季，每天湧入數萬遊客，今年花況不如去年，賞花景點又多，分散人潮。

嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年方。圖／呂竑毅提供
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年方。圖／呂竑毅提供
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年方。圖／呂竑毅提供
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，去年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不如去年方。圖／呂竑毅提供

風鈴木 朴子溪 賞花

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