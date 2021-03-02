春天來了 台南市黃花風鈴木盛開

春天來了，台南市區黃花風鈴木逐漸綻放，包括中西區南寧街、東區林森路和安平區億載金城，今天都吸引許多早起民眾到樹下賞花，拍下盛開黃花美景。

台南市區四處開著黃花風鈴木，除了南寧街外，還有東區林森路、東豐路等等，李姓市民說，今年感覺較去年開得更漂亮，尤其南寧街四周，黃花風鈴木盛開，相當美麗。

黃姓市民上午8點多早起到億載公園散步，順道觀賞黃花風鈴木，他說，公園內鄰近億載金城護城河的地方，一整排黃花風鈴木，整片金黃色，這麼美的地方就在台灣的台南市區，不用跋山涉水翻山越嶺，也不用搭飛機出國就能看到花開美景。