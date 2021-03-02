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三角洲黑金的詛咒：殼牌與奈及利亞「石油血債」

影／音樂人許常德操刀 嘉義梅山超高齡海選背後有故事

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
90歲的劉林招花來自高雄，退休前是名幼稚園老師，他在台上選唱青春嶺。記者莊祖銘／攝影
90歲的劉林招花來自高雄，退休前是名幼稚園老師，他在台上選唱青春嶺。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣高齡人口比例高居全台之冠，梅山鄉太平村青壯人口更急速外流，舉辦超過十年的太平燈會今年也受疫情取消，音樂製作人許常德見此景村長討論，和節目超級紅人榜合作，舉辦「高齡海選」，希望能幫助居民實現他們的夢想

今年元宵節全台燈會受疫情影響，許多燈會都被迫取消，但太平村的長者們不放棄，想辦一個「全台灣燈最少，但會最亮的燈會」，從四月開始，每月推出大師的奇幻創意燈展，連續一年。

當地居民大多務農，需要更多資金完成夢想，她們決定用自己豁出去的突破性的方式來宣傳，而這個魄力果然感動了許多藝術家力挺。

許常德在某次因緣際會下來到太平村，發現這個地方那麼大那麼漂亮，但住民只有200多位，裡面有4分之1是80到100歲的人，當時就想透過這樣的力量辦一些不一樣的活動。

許常德去年十月聯繫村長，想要在元宵節前後辦一個不一樣的燈會，「呈現不一樣的感覺」，遂與電視節目「超級紅人榜」合作，辦一個長壽海選，讓喜歡才藝表演的長者們能走進攝影棚一圓夢想，帶動地方生命力。

台灣步入高齡化社會，銀髮族越來越多，許常德希望把這些生命力應該要把他展現出來，不要只有高齡長壽計畫，「把老人當病人、沒有用的人看」，他們的人生智慧、力氣，可以展現不一樣的感覺。

太平村在民國100年開始就開始舉辦燈會，每年湧入超過150萬人次，太平村長嚴清雅也希望藉由一些不一樣的軟實力，展現太平村高齡的樣貌。

90歲的劉林招花來自高雄，退休前是名幼稚園老師，他在台上選唱青春嶺，劉林阿嬤說，她先生追求她幾十年，用盡各種方式，她卻始終不知道，幸運最後兩人仍順利成婚。

當年是個封閉的年代，劉林招花甚至連她先生的手都沒有牽過，「青春嶺」是丈夫在工作時常常會唱給他聽的歌，她也希望能將這段客刻骨銘心的愛情永遠記住。

許常德在某次因緣際會下來到太平村，發現這個地方那麼大那麼漂亮，但住民只有200多位，裡面有4分之1是80到100歲的人，當時就想透過這樣的力量辦一些不一樣的活動。記者莊祖銘／攝影
許常德在某次因緣際會下來到太平村，發現這個地方那麼大那麼漂亮，但住民只有200多位，裡面有4分之1是80到100歲的人，當時就想透過這樣的力量辦一些不一樣的活動。記者莊祖銘／攝影
90歲的劉林招花來自高雄，退休前是名幼稚園老師，在台上與許常德共同演場雙人枕頭。記者莊祖銘／攝影
90歲的劉林招花來自高雄，退休前是名幼稚園老師，在台上與許常德共同演場雙人枕頭。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉村民和外地遊客在台下聆聽演唱者高歌，隨興起舞伴奏。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉村民和外地遊客在台下聆聽演唱者高歌，隨興起舞伴奏。記者莊祖銘／攝影

燈會 許常德 夢想

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