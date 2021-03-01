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前所未見！朝天宮1年連辦5場大法會 疫情已見緩

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影

為祈求台灣消災解疫，雲林縣北港朝天宮邀請高僧團進駐，從去年元宵起開辦第1場別具規模的「除疫息災梁皇大法會」之後，除了上元、中元、下元普度，更增辦一場「水陸大法會」，總統和副總統都參加，今天再辦第5場大法會，如今疫情已見緩和，今天適逢連假，遊客如織，人潮滿滿，朝天宮也期待在五場大法會加持下，人神齊心抗疫，台灣更平安。

去年一整年全球籠罩在新冠疫情陰影下，除了指揮中心辛苦推動防疫，宗教界也積極投入以各種儀式來為民消災祈福，雲林縣北港朝天宮從去年元宵節花費數千萬元，率先在廟前和四週封街，席開上萬桌供品，邀請國內知名的會常法師率數十名高團進駐，在廟前搭壇展開十天的「除疫息災梁皇大法會」，內政部長徐國勇親臨全程參加。

在去年第一場大法會結束後，朝天宮在中元和下元都照常開辦法會，去年農曆十一月，更擴大舉辦一場「水陸大法會」，這也是朝天宮創廟三百多年來規模最大的一場大法會，總統蔡英文和副總統賴清德也先後參加，共為國人祈福求安，遠離疫情，朝天宮一年內接連辦了五場大法會，是國內各廟僅見，也是辦了防疫法會最多的廟。

「要人也要神」朝天宮董事長蔡咏鍀指出，所謂人助天助，除了大家攜手防疫，也需靠神明庇佑，朝天宮一年來連辦5場大法會，是前所未見，如今疫情已見趨緩，去年桃醫事件也未擴大，人神齊心努力守住台灣疫情防線，也印證了「要人也要神」的道理，期待大家防疫不要鬆懈，才能長保安康。

今天是228連假最後一天，三天來朝天宮人潮滿滿，廟前大街更是人擠人，朝天宮原本龍門進虎門出的管制也暫解除，但「息災梁皇大法會」正式登場，廟方董監事會在高僧團引領下到各法壇誦經祈拜，期待從去年元宵到今年元宵，整整一年的五場大法會，得以功德圓滿，讓台灣風調雨順，消災解疫，萬民安康，民生樂利。

北港朝天宮一年內共辦了五場大法會，疫情漸緩和，廟前大街三天連假都是人潮滿滿。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮一年內共辦了五場大法會，疫情漸緩和，廟前大街三天連假都是人潮滿滿。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮從去年元宵辦第一場大法會後，連接辦防疫法會，今天再由高僧團進駐誦經祝禱，一年內共辦了五場大法會，是國內各廟前所未見。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 疫情 連假

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