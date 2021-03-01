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228熱血沸騰捐血量回升 網紅「大仁哥」捐雞精助陣
網紅桶仔雞「大仁哥」愛心再出擊，鑑於各地血荒，今天捐助大批自產的滴雞精，讓雲林捐血站在林內鄉舉辦捐血活動，提供給捐血者補身子，雲林縣議員邱世文共襄盛舉，吸引不少民眾捐血，募得100多袋愛心血液，約平常的2倍，捐血中心也呼籲大家踴躍挽袖捐愛。
雲林捐血站企劃陳修戎表示，春節假期結束，血庫的各種庫存血液數量均拉警報，尤其是A型血液剩3.7天，總庫存5天，經過縣內企業、社團等贊助牛排券、雞精等超值贈品，228連假捐血量有提升，目前已達到安全庫存量，但還是希望民眾能夠到各地捐血站捐血。
鑑於疫情造成捐血量下降，浪子回頭的網紅桶仔雞「大仁哥」，今天在現場滴製熱騰騰的滴雞精，號召民眾捐血。
林內鄉公所對面的捐血站今天傳出陣陣雞湯香味，捐血民眾除品嚐雞精特調的鮮雞湯，每個人再送2包雞精帶回家。
縣議員邱世文感謝大仁哥以行動號召民眾捐血，幫忙解決血荒之苦，希望民眾養成捐血好習慣，利人也利己，讓血庫不再有缺血之虞。
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