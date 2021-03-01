家扶這場很特別的頒獎典禮 一口氣頒發500萬元助學金

雲林家扶中心受扶學生端坐茶案前，傾聽令人陶醉的古箏樂曲繚繞盤旋，輕舉茶杯品喫茶香，在古典優揚的氣氛中，接受助學金頒發，今天這場很不一樣的助學金發放儀式，讓受助學生，格外暖心。

雲林家扶中心今年受疫情衝擊依舊努力勸募助學金達500萬元，過去數百名受扶學生都集中受獎，今年為防疫避免群聚，一改往年的熱鬧場面，邀請宛伶箏樂社和茶道老師楊淨茵，為學生舉辦一場典雅的受獎典禮。

家扶中心北港服務站今天傳出優揚的古箏樂曲和茶香，古箏樂家韋宛伶和邵心師徒2人，時而溫柔時而鏗鏘的彈奏，令人如置身於行雲流水煙波中，墨痕、大魚、戰台風的風雅樂曲，是家扶學子的心情寫照，在茶香和妙曲中，讓孩子有種突破困境翱翔天際之感，給了大家不凡的心靈饗宴。

雲林家扶中心主委陳燦勲說，疫情影響募款困難，但社工的努力奔走勸募下，今年仍籌募了500萬元助學金，其中還有一人捐了5萬元指名給國中學生，今天大學生每人發放15000元，高中職每人6000元，共約兩千人受惠，配合防疫，一改往年大會串，數百人聚集受獎，今年改以轉帳方式發放，只推派學生代表參加這場不同風格的頒獎典禮。

受獎的大學生陳如意、林志家端起杯子，馥郁茶香撲鼻而來，在古箏樂中品賞一口香茗，是人生的初體驗，他們靜心聆聽楊淨茵細說茶道，從茶湯的顏色、香氣、滋味，教學生如何品喫好茶，從中體悟另一番不凡的人生境界。