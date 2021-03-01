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台南加強管制污染源 鎖定7業者持續監測

中央社 / 台南1日電

台南市政府環保局統計台南市空氣品質污染來源中有30%為自身污染，加強管制固定污染源，鎖定鋼鐵冶煉業、電力業等7家大型工廠監測並積極查核，超標立即開罰。

台南市環保局長謝世傑今天表示，鋼鐵冶煉業、電力業等屬於重工業，排放的粒狀污染物、氣狀污染物是法規管制的重點對象，目前台南市符合環保署「固定污染源空氣污染連續自動監測設施管理辦法」的業者共有7家工廠、13根煙囪。

謝世傑指出，每根煙囪上都裝設24小時空氣污染物量測儀器，排放標準包括不透光率超標次數1天不得超過40筆，氣狀污染物超標次數1天不得超過2筆，儀器與環保局主機連線，全天候上傳量測數據。

他說，連續監測工廠是空污防制重點，除了數據的查核外，稽查人員也會與環檢所認證的檢測公司人員進入工廠，查核工廠監測的數據有無偽造、變造或故意中斷監測數據傳輸，過去3年來，不論是數據查核或是進入廠區稽查，都符合規範。

謝世傑表示，雖然台南市的空氣污染約有70%為境外影響，市府各相關單位仍積極加強轄內相關污染管制，除對固定污染源管制外，並提出空氣品質管制策略，民國109年的空品不良率15.6%、藍天日數84%，都較108年進步。

空氣品質 空污

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