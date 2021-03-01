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蔬菜價格仍維持在低檔 估計開學後才可望逐漸回升
高麗菜行情今天仍維持和前兩天相差不多，春節後上等菜曾跌破每公斤5.3元，這兩天略有回升，西螺果菜市場今天高麗菜交易價上等菜來到每公斤6.5元，中級約5元，次級品仍只有每公斤2.5元，目前價格雖仍處於低檔，但已進入採收尾聲，但庫存蔬菜陸續出貨，今天到貨量也有1171公噸，預估在明天學校開學後才會再逐漸回穩。
雲林菜農陳炳盛等人說，在春節前後，因今年露水重，蔬菜長得特別快，先期的菜還沒收，後種的菜都長大了，早種慢種的菜幾乎同一時間採收，才會造成今年春節的菜價反常下跌，這也是沒辦法的事。
上周，雲林地區高麗菜跌到每公斤只約5元，所有不少農民為了趕緊採收，好能展開春耕一期稻的播種，所以開放以每顆十元供人採摘，如今雲林地區高麗善採收進入尾聲，西螺果菜市場今天蔬菜到貨量仍維持在1171公噸，交易總平均價格也16.8元，今天交易量也255公噸，和前兩天行情和交易數量差不多。
李姓菜農等人說，目前高麗菜產地都維持在每公斤6到7元，市面則賣到每公斤15元以上，有的自產自銷，就為趕緊把菜賣完，這波菜價低盤，可望在在連續假期後學校開學，才可能再稍稍回升，農民靠天吃飯「沒法度！」。
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