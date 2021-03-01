快訊

藻礁爭議燒！環團爆蔡總統看地圖沉思 說了一句話暴露疑點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔬菜價格仍維持在低檔 估計開學後才可望逐漸回升

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林種植的高麗菜採收進入尾聲，價格仍維持在低檔，但農民還是忙著照護菜田，免被蟲咬造成損失。記者蔡維斌／攝影
雲林種植的高麗菜採收進入尾聲，價格仍維持在低檔，但農民還是忙著照護菜田，免被蟲咬造成損失。記者蔡維斌／攝影

高麗菜行情今天仍維持和前兩天相差不多，春節後上等菜曾跌破每公斤5.3元，這兩天略有回升，西螺果菜市場今天高麗菜交易價上等菜來到每公斤6.5元，中級約5元，次級品仍只有每公斤2.5元，目前價格雖仍處於低檔，但已進入採收尾聲，但庫存蔬菜陸續出貨，今天到貨量也有1171公噸，預估在明天學校開學後才會再逐漸回穩。

雲林菜農陳炳盛等人說，在春節前後，因今年露水重，蔬菜長得特別快，先期的菜還沒收，後種的菜都長大了，早種慢種的菜幾乎同一時間採收，才會造成今年春節的菜價反常下跌，這也是沒辦法的事。

上周，雲林地區高麗菜跌到每公斤只約5元，所有不少農民為了趕緊採收，好能展開春耕一期稻的播種，所以開放以每顆十元供人採摘，如今雲林地區高麗善採收進入尾聲，西螺果菜市場今天蔬菜到貨量仍維持在1171公噸，交易總平均價格也16.8元，今天交易量也255公噸，和前兩天行情和交易數量差不多。

李姓菜農等人說，目前高麗菜產地都維持在每公斤6到7元，市面則賣到每公斤15元以上，有的自產自銷，就為趕緊把菜賣完，這波菜價低盤，可望在在連續假期後學校開學，才可能再稍稍回升，農民靠天吃飯「沒法度！」。

雲林種植的高麗菜採收進入尾聲，價格仍維持在低檔，但農民還是忙著照護菜田，免被蟲咬造成損失。記者蔡維斌／攝影
雲林種植的高麗菜採收進入尾聲，價格仍維持在低檔，但農民還是忙著照護菜田，免被蟲咬造成損失。記者蔡維斌／攝影
雲林種植的高麗菜採收進入尾聲，價格仍維持在低檔，但農民還是忙著運銷。記者蔡維斌／攝影
雲林種植的高麗菜採收進入尾聲，價格仍維持在低檔，但農民還是忙著運銷。記者蔡維斌／攝影

高麗菜 農民

延伸閱讀

高麗菜盛產季價格卻大跌 張麗善北上推廣雲林農特產品

高麗菜自己救 芳苑在地六大社團買菜讓愛無限循環　　

兒童也要慶建黨百年 中國小學開學典禮上黨課

開學救了崩盤的高麗菜價 批發價每公斤回升逾7元

相關新聞

蔬菜價格仍維持在低檔 估計開學後才可望逐漸回升

高麗菜行情今天仍維持和前兩天相差不多，春節後上等菜曾跌破每公斤5.3元，這兩天略有回升，西螺果菜市場今天高麗菜交易價上等...

嘉義這裡黃金風鈴木正盛開 標牌卻寫「4-5月限定」

嘉義市軍輝橋旁、八掌溪河堤的黃金風鈴木進入盛開期，228連假吸引大量民眾賞花，不過有人眼尖發現，吳鳳南路與吳鳳南路547...

台南將軍木棉花開5成爭妍 公所活動明網路報名

近日高溫，加速台南市將軍區著名的木棉花綻放，估計部分區域花已經開了5成，下周更可觀，公所辦理的「鐵馬將軍賞紅棉」活動，明...

台南龍崎光節空山祭熱鬧落幕 近17萬人進場票房破600萬

網友譽為「全國最美山林燈節龍崎光節空山祭」第二屆落幕。市府文化局統計自去年耶誕節開展至今228連假畫下句點，66天展期創...

嘉義「社區公托家園」開幕 家長爭抽12名額

嘉義市政府新設於嘉義大學林森校區的「社區公共托育家園」今上午開幕，跟原有西區、東區兩間「公共托育中心」皆為每月收費1萬元...

南部天氣晴朗 台南昨各個景點觀光客擠爆

雖然春節假期剛過，但228連假南部天氣晴朗，仍然吸引不少民眾出遊，台南各地景點昨天人潮爆量，比連假第一天人潮增加8成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。