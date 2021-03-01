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嘉義這裡黃金風鈴木正盛開 標牌卻寫「4-5月限定」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市八掌溪河堤的黃金風鈴木目前正盛開。記者林伯驊／攝影
嘉市八掌溪河堤的黃金風鈴木目前正盛開。記者林伯驊／攝影

嘉義市軍輝橋旁、八掌溪河堤的黃金風鈴木進入盛開期，228連假吸引大量民眾賞花，不過有人眼尖發現，吳鳳南路與吳鳳南路547巷口，有標示牌寫「黃金風鈴木花道（4-5月限定）」，跟花期明顯有出入，對此，嘉市府觀光新聞處表示，會先將「4-5月限定」字眼隱蔽。

觀光新聞處觀光工程科長林靜淳說，黃金風鈴木花期2月底至3月初，市區另有阿勃勒樹則較晚綻放，製作牌子時沒有注意到，一時搞混，會做修改。

今天228連假最後一天，軍輝橋旁河堤湧入不少民眾賞花，市府指出，除了軍輝橋旁邊八掌溪堤防的整排黃金風鈴木，世賢路一段的松江一街至北港路口、自由路的興達路至世賢路一段、嘉義女中前垂楊路等路段，都有種植黃金風鈴木，剛好經過也能順道欣賞。

嘉義市吳鳳南路與吳鳳南路547巷口的標牌，指引欣賞黃金風鈴木方向。記者林伯驊／攝影
嘉義市吳鳳南路與吳鳳南路547巷口的標牌，指引欣賞黃金風鈴木方向。記者林伯驊／攝影
嘉義市軍輝橋旁、八掌溪河堤的黃金風鈴木進入盛開期，今天228連假最後一天有不少民眾賞花。記者林伯驊／攝影
嘉義市軍輝橋旁、八掌溪河堤的黃金風鈴木進入盛開期，今天228連假最後一天有不少民眾賞花。記者林伯驊／攝影
嘉義市府製作的標牌，誤植黃金風鈴木花期是4至5月。記者林伯驊／攝影
嘉義市府製作的標牌，誤植黃金風鈴木花期是4至5月。記者林伯驊／攝影

風鈴木 嘉義 連假

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