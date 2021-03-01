嘉義這裡黃金風鈴木正盛開 標牌卻寫「4-5月限定」

嘉義市軍輝橋旁、八掌溪河堤的黃金風鈴木進入盛開期，228連假吸引大量民眾賞花，不過有人眼尖發現，吳鳳南路與吳鳳南路547巷口，有標示牌寫「黃金風鈴木花道（4-5月限定）」，跟花期明顯有出入，對此，嘉市府觀光新聞處表示，會先將「4-5月限定」字眼隱蔽。

觀光新聞處觀光工程科長林靜淳說，黃金風鈴木花期2月底至3月初，市區另有阿勃勒樹則較晚綻放，製作牌子時沒有注意到，一時搞混，會做修改。