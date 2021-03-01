聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義這裡黃金風鈴木正盛開 標牌卻寫「4-5月限定」
嘉義市軍輝橋旁、八掌溪河堤的黃金風鈴木進入盛開期，228連假吸引大量民眾賞花，不過有人眼尖發現，吳鳳南路與吳鳳南路547巷口，有標示牌寫「黃金風鈴木花道（4-5月限定）」，跟花期明顯有出入，對此，嘉市府觀光新聞處表示，會先將「4-5月限定」字眼隱蔽。
觀光新聞處觀光工程科長林靜淳說，黃金風鈴木花期2月底至3月初，市區另有阿勃勒樹則較晚綻放，製作牌子時沒有注意到，一時搞混，會做修改。
今天228連假最後一天，軍輝橋旁河堤湧入不少民眾賞花，市府指出，除了軍輝橋旁邊八掌溪堤防的整排黃金風鈴木，世賢路一段的松江一街至北港路口、自由路的興達路至世賢路一段、嘉義女中前垂楊路等路段，都有種植黃金風鈴木，剛好經過也能順道欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言