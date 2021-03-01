台南將軍木棉花開5成爭妍 公所活動明網路報名

近日高溫，加速台南市將軍區著名的木棉花綻放，估計部分區域花已經開了5成，下周更可觀，公所辦理的「鐵馬將軍賞紅棉」活動，明（2）日上午10點開放網路報名，由於不用報名費，預料如往年將秒殺，有意參加者手腳要快。

將軍區素有「木棉花故鄉」之稱，全區栽種約3000株木棉，集中在南1、20、21、22、24、26、28等7條區道和苓子寮社區北側外環道兩旁，每年3月大綻放，近日氣溫明顯回升，加速木棉花開花速度，南21線2公里漚汪木棉花道已花開5成，苓子寮木棉花道花開約3成，其他木棉道也已開花，預估下周花況更美。