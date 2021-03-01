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台南將軍木棉花開5成爭妍 公所活動明網路報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
連日高溫，台南將軍區著名木棉花加速綻放，南21線2公里漚汪木棉花道已花開5成。記者謝進盛／攝影
連日高溫，台南將軍區著名木棉花加速綻放，南21線2公里漚汪木棉花道已花開5成。記者謝進盛／攝影

近日高溫，加速台南市將軍區著名的木棉花綻放，估計部分區域花已經開了5成，下周更可觀，公所辦理的「鐵馬將軍賞紅棉」活動，明（2）日上午10點開放網路報名，由於不用報名費，預料如往年將秒殺，有意參加者手腳要快。

將軍區素有「木棉花故鄉」之稱，全區栽種約3000株木棉，集中在南1、20、21、22、24、26、28等7條區道和苓子寮社區北側外環道兩旁，每年3月大綻放，近日氣溫明顯回升，加速木棉花開花速度，南21線2公里漚汪木棉花道已花開5成，苓子寮木棉花道花開約3成，其他木棉道也已開花，預估下周花況更美。

而將軍區公所本月21日將在苓仔寮木棉花道，舉辦「鐵馬將軍賞紅棉」，明上午10點起開放民眾網路報名，11日截止，分鐵馬組名額200名（含拔紅蘿蔔體驗）、拔蘿蔔組100名，須自備小鏟子，公所提供限量袋子，遊客如需租鐵馬遊木棉花道，租費150元，由於這幾年已經打出知名度，每年都秒殺，有意報名者要及早把握。

連日高溫，台南將軍區著名木棉花加速綻放，南21線2公里漚汪木棉花道已花開5成。記者謝進盛／攝影
連日高溫，台南將軍區著名木棉花加速綻放，南21線2公里漚汪木棉花道已花開5成。記者謝進盛／攝影

高溫

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