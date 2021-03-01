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台南龍崎光節空山祭熱鬧落幕 近17萬人進場票房破600萬
網友譽為「全國最美山林燈節龍崎光節空山祭」第二屆落幕。市府文化局統計自去年耶誕節開展至今228連假畫下句點，66天展期創下168321人近17萬觀展人次參觀，售出超過10萬張門票，整體票房一舉突破600萬達6189500元，台南市府「率全國之先嘗試以售票策畫大型燈節活動、寫下新的紀錄里程碑」。
空山祭未因疫情影響創下票房佳績，整體售票率達6成，若扣除開幕前三日免費入場，整體售票率更達7成。活動期間人潮為周遭商圈市集帶來可觀錢潮；附近雜貨店、攤商及鄰近的土雞城經常高朋滿座。
文化局表示，公部門破天荒在台南最少人口行政區以實驗性售票策辦展覽，除開放龍崎區民、65歲以上長者及6歲以下兒童；以及南關線居民週一至週四免費者，其餘均採收費入場。雖然售票面臨不少質疑，最終仍售出逾10萬張票，市府團隊向觀展民眾、在地居民、藝術家及工作人員表達感謝；大眾願意付費支持藝文活動的觀念已逐步提升，更因此為龍崎打開知名度，為山城小鎮注入一股新的活力。
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