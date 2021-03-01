嘉義「社區公托家園」開幕 家長爭抽12名額

嘉義市政府新設於嘉義大學林森校區的「社區公共托育家園」今上午開幕，跟原有西區、東區兩間「公共托育中心」皆為每月收費1萬元，但照顧比例1比3更低，也讓20組家長搶報名抽籤、抽出12名嬰兒；市府預計今年底前，西區再成立1間公托家園。

市府社會處指出，位於國揚一街的西區公托中心原收托40人，今起增為52人、大業國中校內的東區公托中心也收托52人，今開幕的公托家園收托12人，目前全市公托0到2歲的名額為116人，仍供不應求。

市府指出，運用前瞻計畫經費、公益彩券盈餘基金補助，在嘉義大學林森校區內新設「東區公共托育家園」，公設民營方式，委由嘉市希望種子兒童暨青少年成長協會營運。

今天開幕典禮市長黃敏惠、議員張秀華、蔡文旭、陳家平、黃露慧等人引領嬰兒跟家長走進「聰明門」、敲響智慧鑼，由於嬰兒未滿2歲，顯得怕生不敢敲鑼；抱4個月的一對家長嬰兒透露，先前在私托時孩子脖子長疹子，反映無效，專業度顯不足，公托有政府為照顧品質把關，且之前抽公托中心沒抽到，這次抽到有想流淚。

社會處表示，公托家園這次20組報名抽出12人，其中6嬰為1歲以下、6嬰1歲以上，且1托育人員照顧3嬰，比公托中心1比4較佳，外縣市普遍更是1比5的比例，而收托的時間為早上8點到下午5點半，可延托到晚間7點。