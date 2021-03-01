聽新聞
test
0:00 / 0:00
南部天氣晴朗 台南昨各個景點觀光客擠爆
雖然春節假期剛過，但228連假南部天氣晴朗，仍然吸引不少民眾出遊，台南各地景點昨天人潮爆量，比連假第一天人潮增加8成。
台南市政府觀光旅遊局統計，昨天各地景點人潮都相當多，虎頭埤風景區昨天湧入超過3000人入園，較前天增加近8成，山區的水上花園水道博物館、烏山頭水庫都比前天多5成，能與小動物互動的頑皮世界及走馬瀨農場友也都有4000人次參觀，整體而言，台南的觀光遊客較前天增加近8成。
觀旅局表示，尤其這次連假正逢元宵節，像將軍馬沙溝綠汕帆影新春燈會，據廟方估計一天就有超過3 萬人、龍崎虎形山公園的「龍崎光節─空山祭」至今已經吸引超過2萬人次，另外，北門遊客中心外有台灣燈會副燈的犢站金榜，啟燈3天就有破萬人潮。
觀旅局長郭貞慧提醒，來台南玩樂之餘還是要留心於防疫，配合各景點防疫措施才能玩得盡興。觀旅局特地整理多條春天賞花密境，歡迎到台南旅遊網獲取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言