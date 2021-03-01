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南部天氣晴朗 台南昨各個景點觀光客擠爆

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市鹽水區花田吸引不少遊客拍照。圖／觀光旅遊局提供
台南市鹽水區花田吸引不少遊客拍照。圖／觀光旅遊局提供

雖然春節假期剛過，但228連假南部天氣晴朗，仍然吸引不少民眾出遊，台南各地景點昨天人潮爆量，比連假第一天人潮增加8成。

台南市政府觀光旅遊局統計，昨天各地景點人潮都相當多，虎頭埤風景區昨天湧入超過3000人入園，較前天增加近8成，山區的水上花園水道博物館、烏山頭水庫都比前天多5成，能與小動物互動的頑皮世界及走馬瀨農場友也都有4000人次參觀，整體而言，台南的觀光遊客較前天增加近8成。

觀旅局表示，尤其這次連假正逢元宵節，像將軍馬沙溝綠汕帆影新春燈會，據廟方估計一天就有超過3 萬人、龍崎虎形山公園的「龍崎光節─空山祭」至今已經吸引超過2萬人次，另外，北門遊客中心外有台灣燈會副燈的犢站金榜，啟燈3天就有破萬人潮。

觀旅局長郭貞慧提醒，來台南玩樂之餘還是要留心於防疫，配合各景點防疫措施才能玩得盡興。觀旅局特地整理多條春天賞花密境，歡迎到台南旅遊網獲取。

台南市中西區熱鬧的國華街，在連假期間湧進許多觀光客。圖／觀光旅遊局提供
台南市中西區熱鬧的國華街，在連假期間湧進許多觀光客。圖／觀光旅遊局提供

連假 台灣燈會 元宵節

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