南部天氣晴朗 台南昨各個景點觀光客擠爆

雖然春節假期剛過，但228連假南部天氣晴朗，仍然吸引不少民眾出遊，台南各地景點昨天人潮爆量，比連假第一天人潮增加8成。

台南市政府觀光旅遊局統計，昨天各地景點人潮都相當多，虎頭埤風景區昨天湧入超過3000人入園，較前天增加近8成，山區的水上花園水道博物館、烏山頭水庫都比前天多5成，能與小動物互動的頑皮世界及走馬瀨農場友也都有4000人次參觀，整體而言，台南的觀光遊客較前天增加近8成。

觀旅局表示，尤其這次連假正逢元宵節，像將軍馬沙溝綠汕帆影新春燈會，據廟方估計一天就有超過3 萬人、龍崎虎形山公園的「龍崎光節─空山祭」至今已經吸引超過2萬人次，另外，北門遊客中心外有台灣燈會副燈的犢站金榜，啟燈3天就有破萬人潮。