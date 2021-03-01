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注意！中山高瓶頸仁德萬代橋改建3年 明起東向改走便橋

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中山高瓶頸仁德萬代橋改建3年，明起東向改走南側便橋。記者周宗禎/攝影
中山高瓶頸仁德萬代橋改建3年，明起東向改走南側便橋。記者周宗禎/攝影

中山高台南仁德交流道下方萬代橋上下班尖峰時間交通壅塞，因萬代橋橋墩阻礙三爺溪水流，多次造成三爺溪氾濫，阻斷雙向交通淹沒民宅。台南市府斥資3.7億元改建、擴大通洪斷面及防洪能力，因施工封閉一半路面且預計長達3年，為減少交通衝擊，明天起東向人車必須改走南側便橋，警方呼籲民眾真守現場交管人員指揮。

萬代橋周遭嚴重淤積、橋墩阻礙水流成為三爺溪流頸段，豪雨水位高漲易造成主支流溢淹。改建後橋長跨度由22公尺增為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，減少河道阻礙、降低水位，同時能減緩上游淹水。

市府工務局表示，萬代橋為東區、仁德區及國道1號仁德交流道的交通要道，因此市府在萬代橋南側架設寬度15公尺的臨時鋼便橋，因東西向仁德中山路車流勢必更易組塞，規畫北側的土庫路、裕農路，南側的中正路二段、民安路及自由路為主要替代道路，另外規畫文華路、裕信路為次要替代道路，沿線重要路口都已設置導引牌面，用路人可依指示方式行駛。

中山高瓶頸仁德萬代橋改建3年，明起東向改走南側便橋。記者周宗禎/攝影
中山高瓶頸仁德萬代橋改建3年，明起東向改走南側便橋。記者周宗禎/攝影

替代道路 國道

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