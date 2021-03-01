影／幸運！ 東石先天宮3萬斤龜王 被他連三聖筊請走

嘉義縣東石鄉先天宮歡慶慶元宵，每年照例舉辦「求乞大龜王」儀式，今年大龜王重達30168台斤，打破過往紀錄，昨天晚間7時擲茭，竟由今年捐贈人林建和再度請走大龜王，林表示，除部分送親友外，其餘將捐贈育幼院做公益。

東石鄉先天宮慶元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，信眾可選擇想要求乞的龜王，擲出最多聖筊者求得。

大龜王製作成本超過100萬元，求乞大龜王非一般民眾可負擔，先天宮總幹事蔡順杰表示，近年多為公司或企業負責人登記求乞，今年2人登記，二龜王到五龜王則有10餘人登記。

去年大龜王得主，台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年加碼1720斤，增重至30168斤，創新紀錄，沒想到他今年連擲3聖筊，再度請走大龜王，他自己都感不可思議。

林建和說，之前曾擲到二龜、四龜，今年連擲三聖筊，迎回大龜王很開心，會將部分米捐給育幼院，做善事，救濟弱勢孩童，照慣例明年應加碼還願，但他也笑稱，廟方說不要再加碼了，「大龜王再胖下去，路都要進不來了」。