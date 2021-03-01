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影／在戒嚴中長大的孩子 嘉縣長翁章梁精闢分析二二八

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）昨天晚間出席嘉義基督教長老教會「二二八事件74週年追思禮拜」朗誦詩歌。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）昨天晚間出席嘉義基督教長老教會「二二八事件74週年追思禮拜」朗誦詩歌。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣長翁章梁曾任野百合學運總指揮，昨晚出席嘉義基督教長老教會「二二八事件74週年追思禮拜」時，分析二二八的發生與國共內戰及人民間的文化衝擊有關，「傷痛可以被原諒，但不能被遺忘」，翁期許台灣人共同面對歷史，走出傷痛，面對未來。

翁章梁出生於民國54年，自稱「戒嚴時期成長的孩子」，翁希望台灣未來在注重人權、民主、自由的發展過程中，人民一代比一代健康，「這是台灣的福氣」。

翁章梁分析二二八事件的爆發有兩個很大的原因，首先，國共內戰讓台灣人的物資往中國大陸送，讓台灣經濟產生很大的問題，「早上跟下午的米價不同」，老百姓自然會抗議。

第二，台灣當時在亞洲，現代化程度僅次於日本，生活水平相當高，國民政府在撤退台灣後，百姓來自中國35省，不同發展，對台灣的發展和進步性充滿了不理解，也產生很多衝突。

這是一段很長的歷史，台灣經過認真的打拚，終於可以民主自由化，這是台灣邁向國家的偉大，台灣人在這片土地的尊嚴，非常重要的一步，台灣人用愛及和平走過這段歷史傷痕，傷痛可以被原諒，但不能被遺忘。

翁章梁指出，二二八是一起不幸的悲劇，台灣人努力追求民主自由數十年，終於讓二二八從禁忌變成國定假日，台灣人一定要理解二二八事件，一起面對這段歷史，才能走出傷痛，面對未來，讓台灣更勇敢，更堅強。

翁章梁指出，過去黨外人士用二二八事件控訴外來政權對台灣人的迫害，台灣的民主化與自由化跟二二八事件有絕對的關連，無數的台灣菁英和受難者家屬承受了這起不幸帶來的傷痛，希望大家一起面對這段過去和傷痕，更要一起為台灣的未來努力。

嘉義縣長翁章梁（左）昨天晚間出席嘉義基督教長老教會「二二八事件74週年追思禮拜」朗誦詩歌。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）昨天晚間出席嘉義基督教長老教會「二二八事件74週年追思禮拜」朗誦詩歌。記者莊祖銘／攝影

台灣人 翁章梁 二二八事件

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