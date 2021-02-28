二二八連假嘉義湧現人潮 住房率接近百分百

櫻花、黃花風鈴木朵朵開，二二八連假嘉義湧入賞花及返鄉人潮；市府表示，3天假期嘉義市旅宿業住房率幾乎百分百，昨晚文化路夜市擠滿人，預估今晚也一樣。

嘉義市區各觀光景點，今天湧入大量人潮，嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，二二八連假，正值阿里山區櫻花與嘉義市黃花風鈴木花開季節，除返鄉人潮，也吸引不少賞花的遊客，嘉義市旅宿業住房率乎百分百，接近滿床。

張婉芬表示，嘉義市賞花的景點首推八掌溪河畔，從軍輝橋至彌陀映月橋兩側的堤防，黃花風鈴木已開了7、8成，很多人今天相約去看花；此外，世賢路一段、自由路、嘉義女中前垂楊路等地的黃花風鈴木也陸續綻放。

張婉芬表示，昨晚文化路夜市，已湧入滿滿人潮，預估今晚也一樣，今天下午在文化路與中正路口一帶，已經出現壅塞現象，因為很多外來遊客，在嘉義的名店林聰明沙鍋魚頭排隊。最近最夯的打卡景點，嘉義市立美術館、檜意森活村內外都是人。

正值防疫期間，嘉義市政府並沒有像過年時期，安排宣導人員在景點發口罩，張婉芬呼籲遊客主動戴口罩，做好防疫，安心遊嘉義。