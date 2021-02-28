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影／復刻回憶！嘉義水上三界埔竹亭就地取材 再現菸樓風華
嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，從3歲到92歲社區總動員，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓造型竹亭，沒花政府半毛錢，今天上午落成，凝聚社區共識，更是地方未來發展的重要基地。
三界埔早期是菸葉主要產區，菸葉產業式微後，留存的菸樓已不多見，目前村民大多種植草藥、玉米、稻米、蕃薯，尤其草藥是全國重要的大宗集散地。
三界村長陳重鏞去年11月，接任三界埔永續發展協會理事長，為找回早年的生活記憶，與執行長黃玉雪和村內志工們，攜手起造一座菸樓外型的竹涼亭。
竹材、稻草和紅磚全都就地取材，農閒時期只要有空，志工就自動集合，在荒田合力造屋，最大的志工年紀92歲，最小的才3歲，才2個多月便完成，菸樓外型的竹亭，在綿延的稻田中相當醒目。
三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪身兼社造規劃師，她表示，三界埔老人家有3分之2是客家人，菸樓竹亭融合客家文化和在地文化，老人家三不五時便聚在一起歇息，下雨天也會進來躲躲雨，大家烤蕃薯、玉米，喝茶聊天搏感情，未來計畫在附近種草藥，舉辦相關農事體驗活動。
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