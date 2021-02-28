快訊

大陸搶購日本二手晶片製造機 行情上揚比全新機貴

宜蘭東港路巷道封路風波愈演愈烈 地主揚言所有路都封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／復刻回憶！嘉義水上三界埔竹亭就地取材 再現菸樓風華

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓竹亭，今天上午落成。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓竹亭，今天上午落成。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，從3歲到92歲社區總動員，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓造型竹亭，沒花政府半毛錢，今天上午落成，凝聚社區共識，更是地方未來發展的重要基地。

三界埔早期是菸葉主要產區，菸葉產業式微後，留存的菸樓已不多見，目前村民大多種植草藥、玉米、稻米、蕃薯，尤其草藥是全國重要的大宗集散地。

三界村長陳重鏞去年11月，接任三界埔永續發展協會理事長，為找回早年的生活記憶，與執行長黃玉雪和村內志工們，攜手起造一座菸樓外型的竹涼亭。

竹材、稻草和紅磚全都就地取材，農閒時期只要有空，志工就自動集合，在荒田合力造屋，最大的志工年紀92歲，最小的才3歲，才2個多月便完成，菸樓外型的竹亭，在綿延的稻田中相當醒目。

三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪身兼社造規劃師，她表示，三界埔老人家有3分之2是客家人，菸樓竹亭融合客家文化和在地文化，老人家三不五時便聚在一起歇息，下雨天也會進來躲躲雨，大家烤蕃薯、玉米，喝茶聊天搏感情，未來計畫在附近種草藥，舉辦相關農事體驗活動。

嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓竹亭，聳立田陌間，今天上午新居落成。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓竹亭，聳立田陌間，今天上午新居落成。記者莊祖銘／攝影
三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪表示，菸樓竹亭融合客家文化和在地文化，老人家三不五時便聚在一起歇息，大家烤蕃薯、玉米，喝茶聊天搏感情。記者莊祖銘／攝影
三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪表示，菸樓竹亭融合客家文化和在地文化，老人家三不五時便聚在一起歇息，大家烤蕃薯、玉米，喝茶聊天搏感情。記者莊祖銘／攝影
三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪表示，菸樓竹亭融合客家文化和在地文化，老人家三不五時便聚在一起歇息，大家烤蕃薯、玉米，喝茶聊天搏感情。記者莊祖銘／攝影
三界埔永續發展協會執行祕書黃玉雪表示，菸樓竹亭融合客家文化和在地文化，老人家三不五時便聚在一起歇息，大家烤蕃薯、玉米，喝茶聊天搏感情。記者莊祖銘／攝影

嘉義

相關新聞

影／連假破萬人湧入阿里山 違停、野炊亂象叢生

嘉義阿里山區櫻花盛開，梅山山區及阿里山公路湧入大量車潮、人潮，連假首日風景區入園人數便突破萬人，但違規停車和隨地野炊，也...

影／復刻回憶！嘉義水上三界埔竹亭就地取材 再現菸樓風華

嘉義縣水上鄉三界埔永續發展協會的志工復刻回憶，從3歲到92歲社區總動員，用竹子、稻草和紅磚蓋了一座菸樓造型竹亭，沒花政府...

南市做工行善團228不休息 雲嘉南修屋助弱勢

台南市勞工局做工行善團，228連假持續做公益，今分別在雲嘉南三地，修屋助弱勢 ，希望落實市長黃偉哲打造「希望家園」施政理...

影／台南文史界228假期「向神明告狀」反對南山公墓迫遷

台南市政府計劃開發有400多年歷史的南山公墓，引發文史界的反彈聲浪，趁著228連假，近百人上午前往府城隍、東嶽殿「向神明...

影／新化大目降十八嬈八卦橋躦轎腳 黃偉哲求平安

台南市新化區3年1科大目降十八嬈，今年因疫情遶境活動取消，改為靜態躦轎腳，搭設七星八卦橋，昨起連續3天在新化大目降廣場舉...

追思二二八 雲林藍綠分頭祭拜受難者

228事件74周年，雲林縣政府今天循例在古坑二二八紀念公園舉辦獻花進恩儀式，縣長張麗善及受難者家屬代表等人一同在228紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。