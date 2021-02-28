「牛轉幸福」義賣 北台南家扶攜手佳里金唐殿助弱勢

北台南家扶中心結合佳里金唐殿，今天在廟口前舉辦「牛轉幸福」義賣活動，佳里金唐殿主委鄭添仁、總幹事邱建男帶領委員們共襄盛舉，呼籲民眾一起發揮銅板力量，響應「迆廟口‧送愛心」義賣活動，讓弱勢兒透過教育翻轉，扭轉幸福。

依據家扶基金會最新2020年調查發現，弱勢家庭主要照顧者以基層技術工和勞力工居多(30.6%)，其次為服務業人員(25.1%)，且有57.1%弱勢家庭收入未達2萬5千元，而北台南家扶扶助區域因屬鄉村型，情形更嚴重，全家收入未達2萬5千元者高達74.3％，又因疫情受到衝擊更甚。

現就讀小五的小志，父親罹患癌症中晚期，母親為新住民，受限語言及學歷，工作收入有限，原本課後接受安親的小志兄弟體諒媽媽辛苦，表示不要去安親班了，讓父母十分心疼又無奈。扶幼委員鄭秀珍表示類似小志的孩子常因家長的長工時及收入微薄，在收支不平衡下為節省開支，放學後只能獨自在家，安全及學習皆堪虞。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助家庭約960戶，1600名弱勢兒，而疫情衝擊至今已年餘，對社會底層的弱勢要因應更顯困難，需要社會各界關懷。