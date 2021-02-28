「牛轉幸福」義賣 北台南家扶攜手佳里金唐殿助弱勢
北台南家扶中心結合佳里金唐殿，今天在廟口前舉辦「牛轉幸福」義賣活動，佳里金唐殿主委鄭添仁、總幹事邱建男帶領委員們共襄盛舉，呼籲民眾一起發揮銅板力量，響應「迆廟口‧送愛心」義賣活動，讓弱勢兒透過教育翻轉，扭轉幸福。
依據家扶基金會最新2020年調查發現，弱勢家庭主要照顧者以基層技術工和勞力工居多(30.6%)，其次為服務業人員(25.1%)，且有57.1%弱勢家庭收入未達2萬5千元，而北台南家扶扶助區域因屬鄉村型，情形更嚴重，全家收入未達2萬5千元者高達74.3％，又因疫情受到衝擊更甚。
現就讀小五的小志，父親罹患癌症中晚期，母親為新住民，受限語言及學歷，工作收入有限，原本課後接受安親的小志兄弟體諒媽媽辛苦，表示不要去安親班了，讓父母十分心疼又無奈。扶幼委員鄭秀珍表示類似小志的孩子常因家長的長工時及收入微薄，在收支不平衡下為節省開支，放學後只能獨自在家，安全及學習皆堪虞。
北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助家庭約960戶，1600名弱勢兒，而疫情衝擊至今已年餘，對社會底層的弱勢要因應更顯困難，需要社會各界關懷。
家扶扶幼委員鄭秀珍特別感謝金唐殿得知此困境後主動提供廟前場地響應義賣且自掏腰包購買商品，號召外界一起出力，做孩子生命中的有力人士。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言