南市做工行善團228不休息 雲嘉南修屋助弱勢

台南市勞工局做工行善團，228連假持續做公益，今分別在雲嘉南三地，修屋助弱勢 ，希望落實市長黃偉哲打造「希望家園」施政理念。

住玉井區江姓一家人，日前房屋因電線走火導致火災，該戶為中低收入戶，夫婦兩人平日打零工維生，還有祖母及兩名未成年子女要照顧，無力負擔龐大重建費用。

市長黃偉哲得知後，請勞工局協助該戶修繕房屋，做工行善團今由泥水志工繼續施作牆壁及地面水泥粉光作業，大台南總工會理事溫金輝再度提供午餐慰問志工。

嘉義市西區獨居瘖啞人士吳先生，平日撿拾資源回收，每月仰賴1萬多元低收及身障津貼維生，屋頂鐵皮因老舊破損有漏水情形，今電氣志工前往安裝電燈，木工志工進行天花板輕鋼架及牆壁美化板施工，並安裝臥室及浴室門板，協助改善案家居住環境。

此外，嘉義市東區還羅先生長期洗腎，領有極重度身障手冊，依靠每月低收及身障津貼生活，經濟困難無法自行修繕房屋。其居住房子因蟻害，導致木造結構嚴重受損，屋頂鐵皮老舊逢雨即會漏水，做工行善團已前往修繕補強。

雲林縣斗南鎮林先生因母親罹患失智和肺部疾病，經濟只能依賴母親老農津貼和慈濟救助，住家屋頂因老舊失修已面臨坍塌與漏水問題，南市勞工局預明天拆除老舊屋頂，今由電氣志工進行斷電作業並裝設臨時電箱，確保案家用電無虞和下週志工施工安全。