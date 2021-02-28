一日北高行程延誤 柯文哲抱怨累：這要檢討一晚沒睡覺

台北市長柯文哲今挑戰「一日北高」，原本預計一路南下騎到雲林縣口湖遊客中心後，再搭高鐵北返，參加北市文化局228事件74周年紀念活動，但卻臨時取消雲林行程，柯文哲上午只騎到彰化，柯文哲今天下午於二二八紀念活動受訪表示，「這個我要去檢討他們(幕僚)，怎麼會是晚上一點出發？一個晚上沒睡覺，已經騎160公里，已經很了不起。」

柯文哲說，他已經騎了160公里，已經很了不起。媒體問，是否體力無法負荷？柯說，今天騎的自行車，也是今天第一次看到，柯說，「我不認識它(自行車)，它(自行車)也不認識我，騎起來怪怪的。」

柯文哲今天的「一日北高」行程，原定上午7點53分就會抵達彰化縣伸港鄉寶天宮，卻遲至上午10時43分才抵達，柯文哲抵達後第一句話就抱怨「累得講不出話了！」因行程延誤太久，原預計雲林口湖遊客中心休息點也取消。

柯文哲在寶天宮上香、短暫休息後，就趕回台北參加228紀念活動，等活動結束，將再搭高鐵到台南，繼續騎乘自行車到高雄大義國中終點。