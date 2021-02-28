影／連假破萬人湧入阿里山 違停、野炊亂象叢生

嘉義阿里山區櫻花盛開，梅山山區及阿里山公路湧入大量車潮、人潮，連假首日風景區入園人數便突破萬人，但違規停車和隨地野炊，也造成車流回堵和環境髒亂等問題，阿管處除加強取締，違者依發展觀光條例最高開罰100萬元罰鍰。

據統計，昨天228連假首日，大阿里山區遊客人數約11867人，人潮大多集中太平雲梯及風景區內，分別湧入4831及4726人，但今年受疫情影響，遊客數相較去年16435人降低28.5個百分點。

阿里山公路車水馬龍，交通樞紐石桌地區儘管竹崎分局與民警合作，但車潮綿延2公里多，阿管處副處長陳榮欽表示，民眾大多看到雲海或櫻花，路邊停車，造成後方車流回堵，目前還未傳出車禍。

另外，大阿里山區沿路民眾在涼亭內引火煮食、野炊，不僅遺留垃圾，也容易造成山林火警，依發展觀光條例，最高可開罰100萬。

陳榮欽表示，阿里山公路沿途雖櫻花盛開，但多屬桃紅色八重櫻、昭和櫻或緋寒櫻，真正好看的吉野櫻預計下月中盛開，櫻花祭也將在下月10號開跑，屆時會配合公路總局，沿台18線交通疏導。