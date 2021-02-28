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影／台南文史界228假期「向神明告狀」反對南山公墓迫遷

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文史界上午到府城隍廟向神明告狀，反對南山公墓迫遷。記者修瑞瑩／攝影
台南市文史界上午到府城隍廟向神明告狀，反對南山公墓迫遷。記者修瑞瑩／攝影

台南市政府計劃開發有400多年歷史的南山公墓，引發文史界的反彈聲浪，趁著228連假，近百人上午前往府城隍、東嶽殿「向神明告狀」，表示市政府無法接納反對的聲音，只好無奈向神明告狀，求神明為逝去先人主持公道。

台南市民間發起「反對迫遷南山公墓 要求全區保留」連署，目前已經有台南市文化資產保護協會、社區大學、公民智庫、重現府城水文促進會等68個單位團體參與；學界也有成大中文系教授林朝成、中華醫事科技大學醫技系周以政等人發起「守護南山公墓教師應援團」，共同支持。

他們發出的聲明指出，南山公墓從明代至今，是台灣人珍貴的文化資產之一，但市府卻以興建新的殯葬專區為由，要進行開發，將墳墓遷移，事實上裡面還有財團納骨塔、建商建地開發等龐大的利益糾葛，而市政府還以公民參與的形式，為開發迫遷背書，讓人無法接受。

對此，市政府民政局表示，之前舉辦公民參與會議，多數人贊成在重視文化與生態的前提下開發，而遷葬的工作早在去年中就停止，未來將等到文化資產評估、環評等結束之後，再進一步討論是否繼續開發。

上午「向神明告狀」行動有近百人參與，大家手持「疏文」，進入青年路上的府城隍廟，焚香上告神明，之後一群人又散步到附近的東嶽殿，而東嶽大帝告狀。

反對者指出，南山公墓有明代的墳墓數十門，還有清代許多府城名人家族的墓園，見證漢人來台落地生根的開拓史，其中還有長老教會的墓園、日治時期日人墳墓、噍吧哖事件陳清吉的墓塚、從大陸來台軍人墓塚等，整體就是一個台灣的歷史，希望全區保留，成為國家級的「墓葬歷史生態文化園區」。

他們並表示，目前像是羅馬、東京、波士頓等歷史文化名城，都妥善的保存歷史墓地，但台灣的公墓區卻一再的被刨除開發，像是高雄覆鼎金公墓已經全區遷移、彰化鹿港古墓也被刨除，還有新北新店公墓也不保，南山公墓成為最後一塊還沒有被開發的墓區。

民政局表示，目前規劃開發的共有A、B、C、D、E共5區，A、B區16公頃將規劃為新的殯葬專區，取代原有的市立殯儀館；C區3.8公頃，為公園及周邊道路；D區5.7公頃，為緊鄰住宅區的土地，將開發為綠地，一曲一公頃，也是綠地與停車場，其中除了C區有2.2公頃的住宅區外，其他的使用分區都是墓地。

台南市文史界上午到府城隍廟向神明告狀，反對南山公墓迫遷。記者修瑞瑩／攝影
台南市文史界上午到府城隍廟向神明告狀，反對南山公墓迫遷。記者修瑞瑩／攝影
台南市文史界上午到府城隍廟向神明告狀，反對南山公墓迫遷。記者修瑞瑩／攝影
台南市文史界上午到府城隍廟向神明告狀，反對南山公墓迫遷。記者修瑞瑩／攝影

文化資產 台灣人

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