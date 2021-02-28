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影／新化大目降十八嬈八卦橋躦轎腳 黃偉哲求平安
台南市新化區3年1科大目降十八嬈，今年因疫情遶境活動取消，改為靜態躦轎腳，搭設七星八卦橋，昨起連續3天在新化大目降廣場舉行，市長黃偉哲今中午也出席與信眾躦轎腳，祈求市政順心，市民平安。
新化朝天宮主委許滄淵說，新化地形地貌是古代風水師口中的「八卦蜘蛛穴」，而大目降十八嬈由來，傳說因蜘蛛穴中的蜘蛛精會作亂，尤其是元宵期間影響最大，因此居民在農曆元月18日晚間舉行遶境祈安活動，由青壯年手持火把遶境，後為「十八嬈」。
今次參加的寺廟，包括朝天宮、武安宮、上帝廟、天壇護安宮、太子宮、觀音亭、清水寺、保生大帝廟等8間廟，活動從昨起連續3天上午8點至晚上9點舉辦，每天的整點將由紅頭法師帶領信眾躦轎腳祈福改運，配合防疫，活動全程都需要配戴口罩，邀請民眾前往躦轎腳、消災解厄祈平安。
市長黃偉哲中午也趕至出席，與信眾躦轎腳，他說，台南新化3年1科大目降十八嬈，展現在地廟會民俗特色，更為彌足珍貴，今年雖然災情取消遶境，改為靜態搭設七星八卦橋躦轎腳活動，他非常開心能參與這次活動，除了要認真拚市政，也希望藉由參加在地廟會活動，祈求眾神庇護，讓台南平安，鄉親生活如意。
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