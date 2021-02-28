追思二二八 雲林藍綠分頭祭拜受難者

228事件74周年，雲林縣政府今天循例在古坑二二八紀念公園舉辦獻花進恩儀式，縣長張麗善及受難者家屬代表等人一同在228紀念碑前致意；立委劉建國、民進黨雲林縣黨部主委江宗保與黨公職等今也到虎尾埒內里「三姓公廟」祭拜追思，表達對受難者敬意。

因新冠肺炎疫情，縣府今年以簡單隆重的追思活動向受難者及其家屬致意，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、民政處副處長陳良駿，與古坑鄉長沈勝騰等人，在基督教嘉義長老教會嘉義中會牧師戴廣章祝禱後、進行追思後齊獻花，儀式莊嚴。

追思儀式後，大家施放象徵自由、和平的氣球，期望社會多一點尊重和包容。張麗善說，為感念受難者為台灣民主奉獻犧牲，雲林縣各機關今日降半旗，表達對受難者最高敬意。

此外民進黨部今也在立委劉建國率領下至全台唯一二二八事件受難者紀念廟虎尾埒內三姓公廟追思，往年以音樂會形式舉辦的典禮，自去年疫情爆發後即調整為團拜追思儀式進行。

劉建國表示，三姓公廟1977年建廟後，附近民眾都以一般「有應公廟」看待，自從政府與民間關注二二八事件，透過多方資料蒐集，並於全台立碑或設置紀念公園後，該座廟宇的歷史背景也才因此被外界知曉。

回顧廟內所祭祀的三尊神祇，為當年二二八事件受難者執業西醫顧尚泰、中醫師李持芳及文化界人士王濟寧，但並非雲林當地人。二二八事件爆發之時，台中人的顧、李、王南下支援，不幸遭人密報而被逮捕，並押至當時虎尾馬場槍決。