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不想228追思流於形式 嘉市退休師辦活動講血肉故事

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市桃山人文館館長林瑞霞舉辦一系列228追思活動。記者林伯驊／攝影
嘉義市桃山人文館館長林瑞霞舉辦一系列228追思活動。記者林伯驊／攝影

228事件今天74周年，當年嘉義地區也衝突慘烈，一直致力公民運動的嘉市桃山人文館館長、高中退休教師林瑞霞，認為不少追思會流於形式，她今年舉辦「諸羅天光」一系列活動，強調要有血有肉的故事，才真正看到犧牲者當時如何為社會公益、人權挺身而出。

桃山人文館的「諸羅天光」活動於3月7日、3月18日、4月25日、5月19日，總計5場，包括演講、座談會，追思犧牲的陳復志、詹益樺以及在嘉義火車站前遭槍決者。

林瑞霞認為，以疫情縮小紀念228活動是很正當理由，但追思活動其實也逐漸流於形式，千篇一律為要記取歷史教訓、然後很悲傷，應做的是有血有肉的故事，才真正能看到犧牲的人怎麼為社會公益、人權挺身而出；她建議，追思228時間點是否改為3月大屠殺，另不要千篇一律講冠冕堂皇話語。

桃山人文館3月7日首場活動主題為追思陳復志，林瑞霞說，1911年生的嘉義人陳復志在日本讀完高中，回中國大陸讀軍校、參加8年抗戰，228事件當年的3月2日嘉義發生抗爭，他被推舉當善後委員會委員，但他替嘉義仕紳、民兵來談判，卻遭拘捕，更是當時嘉義槍決16人的第1位。

林瑞霞說，能追思陳復志的時代意義，如今現今社會上吹哨者常常遭遇不幸，若為公義挺身而出、不顧生命安危的人仍這樣待遇，那表示228並還沒過去。

嘉義市228紀念碑位於東區垂楊路跟啟明路、公義路口，為全台首座。記者林伯驊／攝影
嘉義市228紀念碑位於東區垂楊路跟啟明路、公義路口，為全台首座。記者林伯驊／攝影

嘉義 人權 疫情

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