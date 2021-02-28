嘉市228紀念縮小規模 受難家屬代表、牧師2人與會

嘉義市政府今上午舉辦228事件74周年追思，因考量疫情避免群聚，由市長黃敏惠率市府主管在228紀念碑前默哀，與會者僅受難者家屬代表高英傑、基督長老教會嘉義中會牧師黃智鴻2人，活動半小時內結束，市府表示以簡單隆重方式表達對受難者最誠摯的哀悼之意。

黃敏惠指出，雖縮小追思紀念活動，228事件是台灣人永遠的痛，對受難者的家屬充滿感恩與不捨，希望透過追思來面對過去的錯誤，記取歷史的教訓，用愛與包容撫慰家屬的創傷，陪伴他們走過傷痛讓社會更和諧，以告慰228受難同胞的在天之靈。

由於嘉義也是228事件衝突慘烈地區之一，包括畫家陳澄波、醫師潘木枝等人遭槍決，黃敏惠也說，歷史的錯誤可原諒，但不能忘，現今嘉義市已漸漸走出「悲情城市」的宿命，告別過去悲傷，迎向光明未來。

今天黃敏惠率副市長陳淑慧及多名主管，跟高英傑、黃智鴻等人，站在嘉義市228紀念碑前面默哀1分鐘，再手拿著鮮花走到碑前獻花。

活動約8點半開始，8點50幾分便結束，市府並未邀請其他來賓，僅2民眾在旁觀看，還有1男民眾9點20分騎機車前來，卻沒看見活動，一度以為今年沒辦，還質疑是否跟特定政黨的執政有關。