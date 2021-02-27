小選區壓縮到新人、小黨？ 台南議員選區畫分成議題

這屆台南市議員選舉改為大選區前，也有很大的反對聲浪，但仍舊改了。隨著2022選舉，恢復小選區聲浪再起。同為市議員的國民黨副秘書長謝龍介、民進黨發言人邱莉莉分析大選區與小選區優劣，謝龍介表示，改為小選區後，可能對新人及小黨不利，邱莉莉則認為，市議員靠服務，應不會有太大影響。

謝龍介表示，國民黨與民進黨都有基本盤，加上個人的經營與努力後，不論是小選區或大選區都有優勢。但就新人、新的政黨而言，因大選區的席次較多，而不是只有1、2個席次，就較有機會異軍突起而當選；反之，因席次少，面臨兩黨夾殺，就較難冒出頭。但不管如何，還是要聽取更多選民的意見。

邱莉莉以「小議員大里長」形容大選區議員的身分，也是大選區的缺點。她說，兩年來看到議員的提案，多數都是區里小型建設，較少事關區域發展的政策面，就是最佳寫照。她認為，選民都在打成績，問政品質差還是會被取代，選區小不一定對新人不利。但兩人都認為，大選區因與立委選區幾乎一樣，有些議員當了1、2屆就會挑戰立委，因此各有優點。

時代力量在台南市議會僅有1席次，明年選舉將提名更多人參選，南市黨部表示，選委會應廣納民眾聲音，落實公民參與。