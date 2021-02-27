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小選區壓縮到新人、小黨？ 台南議員選區畫分成議題

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員選區改為大選區後，服務範圍加大，議員更為辛苦。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員選區改為大選區後，服務範圍加大，議員更為辛苦。記者鄭惠仁／攝影

這屆台南市議員選舉改為大選區前，也有很大的反對聲浪，但仍舊改了。隨著2022選舉，恢復小選區聲浪再起。同為市議員的國民黨副秘書長謝龍介民進黨發言人邱莉莉分析大選區與小選區優劣，謝龍介表示，改為小選區後，可能對新人及小黨不利，邱莉莉則認為，市議員靠服務，應不會有太大影響。

謝龍介表示，國民黨與民進黨都有基本盤，加上個人的經營與努力後，不論是小選區或大選區都有優勢。但就新人、新的政黨而言，因大選區的席次較多，而不是只有1、2個席次，就較有機會異軍突起而當選；反之，因席次少，面臨兩黨夾殺，就較難冒出頭。但不管如何，還是要聽取更多選民的意見。

邱莉莉以「小議員大里長」形容大選區議員的身分，也是大選區的缺點。她說，兩年來看到議員的提案，多數都是區里小型建設，較少事關區域發展的政策面，就是最佳寫照。她認為，選民都在打成績，問政品質差還是會被取代，選區小不一定對新人不利。但兩人都認為，大選區因與立委選區幾乎一樣，有些議員當了1、2屆就會挑戰立委，因此各有優點。

時代力量在台南市議會僅有1席次，明年選舉將提名更多人參選，南市黨部表示，選委會應廣納民眾聲音，落實公民參與。

謝龍介 民進黨

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